El soldado profesional cordobés Francisco Javier Bello Arteaga figura en la lista de los cuatro uniformados que la madrugada de este miércoles 13 de mayo perdieron la vida al ser atacados con explosivos por las disidencias de las Farc.

Bello Arteaga, de 20 años, era nativo del municipio de Lorica, en Córdoba, donde una familia está de duelo tras su trágica partida.

Junto al soldado profesional Francisco Javier Bello Arteaga también fallecieron los uniformados Anderson Gasca Álvarez, Emerson Danilo Carantón Buitrago y Deibinson de Jesús Hurtado Tuberquia, mientras otros tres reciben atención médica especializada al resultar heridos.

El ataque se registró en la vereda Buenos Aires, jurisdicción de San José del Guaviare cuando las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°1, adscritas a la Fuerza de Tarea Omega, adelantaban operaciones ofensivas contra el bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias ‘Calarcá’.

Los militares fueron sorprendidos por dispositivos explosivos improvisados instalados en la zona.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, el asesinato de los militares se dio luego del desarrollo de una acción ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Bloque Jorge Suárez Briceño, en la zona rural de la capital del departamento del Guaviare.

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“En esta acción terrorista fueron asesinados cuatro de nuestros soldados y tres más resultaron heridos, quienes a esta hora están siendo evacuados del área”, informó la institución castrense a través de un breve comunicado precisando que el despliegue de las tropas continúa en el sector.

Asimismo, expresaron sus condolencias a las familias, amigos y compañeros de los militares fallecidos.

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Hace menos de una semana, otro soldado también fue asesinado en combates con las disidencias de ‘Calarcá’ en el municipio de Briceño, en Antioquia, el pasado 5 de mayo. Otro militar más resultó herido.

Los hechos sucedieron concretamente en la vereda Palmichal, en la que se han dado enfrentamientos durante varias horas entre la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra, del Ejército y el Frente 36 del grupo desertor.

Los uniformados víctimas fueron identificados como Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien falleció a causa de las heridas recibidas, y el soldado Juan Diego Álvarez Ortiz, quien resultó herido.

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Álvarez fue atendido por el enfermero de la tropa y luego fue remitido a un centro médico de Medellín tras una espera de una nave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que no había podido ingresar a la zona a causa de las lluvias en la región.

La Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, unidad de la Séptima División del Ejército Nacional informó al respecto que soldados del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7 sostuvieron los combates y “en medio de la reacción fue impactado con un disparo nuestro soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”.