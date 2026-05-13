Los carros eléctricos siguen ganando terreno en Colombia y cada vez más personas buscan instalar cargadores en sus hogares para evitar depender de estaciones públicas y reducir costos de recarga.

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Según cifras de Andemos, durante abril se matricularon 26.837 vehículos nuevos en el país, reflejando un crecimiento del 53,9 %. Dentro de ese aumento, los modelos eléctricos fueron protagonistas, liderados por marcas como Tesla y BYD.

Uno de los modelos que más ha llamado la atención es el Tesla Model Y, mientras que el BYD Yuan Up se posiciona entre las opciones más buscadas por quienes desean ingresar al mercado eléctrico con presupuestos inferiores a los 100 millones de pesos.

Pexels Según cifras de Andemos, durante abril se matricularon 26.837 vehículos nuevos en el país, reflejando un crecimiento del 53,9 %.

Con este auge, expertos recomiendan contar con un cargador residencial, ya que permite mayor comodidad y un ahorro importante frente a las electrolineras, donde el costo del kWh suele ser más alto.

¿Cuánto vale instalar un cargador eléctrico en casa?

El precio depende principalmente de la potencia del equipo, el tipo de instalación y las condiciones eléctricas de la vivienda.

Pexles Carro eléctrico cargando

En promedio, un cargador doméstico de 7,5 kW puede costar alrededor de 3 millones de pesos, aunque existen modelos más pequeños desde 2 millones de pesos. También es importante verificar la compatibilidad con el tipo de conector del vehículo.

Asimismo, de acuerdo con Enel, la instalación de un punto de carga puede tardar aproximadamente medio día y el costo final puede variar según la distancia de la acometida eléctrica y las adecuaciones necesarias en el inmueble.

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En edificios o conjuntos residenciales, además, será necesario solicitar autorización previa a la administración.

¿Cuánto consume cargar un carro eléctrico?

El gasto dependerá del tamaño de la batería y la tarifa de energía del hogar. Cargar una batería de 30 kW puede costar aproximadamente 15.000 pesos en estrato 4 y cerca de 19.000 pesos en estrato 6, ofreciendo una autonomía cercana a los 250 kilómetros.

Tipos de cargadores para carros eléctricos

Lentos: son los más comunes en hogares y tardan entre cuatro y seis horas.

son los más comunes en hogares y tardan entre cuatro y seis horas. Semirrápidos: pueden completar la carga total en aproximadamente dos horas.

pueden completar la carga total en aproximadamente dos horas. Rápidos: presentes en estaciones públicas y centros comerciales, permiten cargar hasta el 80 % de la batería en cerca de 30 minutos.

Pexels Cargador de carro eléctrico

¿Dónde puede comprar los cargadores para carros eléctricos?

En Colombia puede conseguir cargadores para carros eléctricos tanto en tiendas especializadas como con empresas que hacen la instalación completa en casas y edificios. También puede comprar en línea.

Asimismo, si vive en edificio o conjunto, normalmente le pedirán autorización de la administración para instalar el punto de carga. Además, es importante verificar qué conector usa su carro (Tipo 1, Tipo 2 o CCS) antes de comprar el cargador.