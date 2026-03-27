En medio de los fuertes cuestionamientos de accionistas minoritarios de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa, y la presión que han ejercido para que salga del cargo, el dirigente de la petrolera insistió en que está “tranquilo” y permanecerá al frente de la empresa.

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Sus declaraciones se dieron previo al inicio de la asamblea de accionistas de la compañía que se lleva a cabo en Bogotá, en la que se presentan los resultados financieros y la cual se desarrolla en medio de un ambiente de tensión.

Aseguró que está tranquilo porque demostrará su inocencia: “El ser humano Ricardo Roa tiene sus cuestionamientos y otro es el presidente ejerciendo liderazgo. Siempre he estado muy tranquilo porque tengo mi conciencia tranquila. Tengo cómo demostrar mi inocencia frente a estos cuestionamientos que me han venido haciendo”, puntualizó.

Frente al porqué no se ha referido de manera pública sobre el proceso, Ricardo Roa indicó que esto ha sido por recomendación de sus abogados.

“No me refiero a ellos por recomendación siempre de los abogados y, mediando ahora un proceso de imputación de cargos, debo ser absolutamente cuidadoso y respetuoso, pero yo me siento tranquilo“, agregó.

Frente al rumbo de la compañía y su estado, Roa enfatizó en que está estable financieramente. Asimismo, indicó que en la asamblea se abordará la aprobación de los estados financieros de 2025 y en la propuesta de distribución de utilidades.

Precisamente sobre el estado financiero de la compañía, el ex gerente de la campaña Petro Presidente respondió: “La empresa se encuentra financieramente estable, terminando el año con un ratio deuda/EBITDA de 2.3 veces, por debajo del tope de 2.5 aprobado por las calificadoras“, manifestó en diálogo con Caracol Radio.

¿La Junta Directiva mantendrá a Roa en el cargo?

El pasado miércoles 25 de marzo, la Junta Directiva de Ecopetrol se pronunció luego de las reuniones sostenidas entre el viernes pasado y el martes 24 de marzo sobre la continuidad de Ricardo Roa. Sin ratificarlo en el cargo, señalaron que siguen evaluando la situación mientras defienden el diálogo con los trabajadores de la USO, que amenazan con ir a paro.

En ese sentido, señalaron mediante un comunicado que están evaluando los riesgos generados por los procesos judiciales que rodean a Ricardo Roa de la mano de la Dirección Corporativa de Cumplimiento y de asesores externos expertos de Colombia y EE. UU.

Adicionalmente, indicaron que para dar atención a los últimos acontecimientos ha adoptado las medidas de seguimiento que consideran procedentes de acuerdo con un protocolo implementado para el efecto.

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Ante la posición de la Unión Sindical Obrera (USO) frente a la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol, la compañía mencionó que atribuyen la mayor importancia al punto de vista de los trabajadores y “reiteraron su compromiso con el diálogo constructivo con sus grupos de interés, con la continuidad operacional y con la generación de valor para todos sus accionistas”.