El pasado jueves 26 de marzo se dio la entrevista entre el streamer Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, junto al presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño.

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No fue una entrevista tradicional, pues el influencer lo transmitió por su cuenta de Kick e indicó que todas las preguntas iban a ser a su manera, sin protocolos.

Primero la transmisión empezó en la noche y comenzó con un recorrido por el Palacio de Nariño en donde el mandatario le mostró los retratos de los expresidentes de Colombia.

He logrado cosas muy grandes en toda mi carrera como streamer, Cosas insuperables y diferentes, revolucionamos y inspiramos toda esta generación digital, pero hoy es distinto, hoy me siento extraño jajaja — WESTCOL (@WestCOL) March 27, 2026

Asimismo, se veían con un ambiente relajado, lejos del protocolo habitual. Entre risas, comentarios espontáneos y momentos inesperados, la charla fue tomando un tono cercano.

Sin embargo, WestCol no dudó en mencionar que había tenido que esperar más de lo previsto antes de entrar. “Está frío”, le dijo Petro a WestCol cuando lo saludó. Entonces el streamer le contestó: “Es que me dejó esperando afuera como hora y media; llevaba un ratico”.

A medida que avanzaba la conversación, se fue tornando con temas más “serios”. La seguridad fue uno de ellos. Mientras el streamer defendía la idea de medidas más fuertes contra la delincuencia, el presidente planteó una mirada distinta, enfocada en las causas sociales del problema.

“No, esos maricas están robando en este momento. Siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”, dijo WestCol.

El presidente le indicó que esos pensamientos se llaman venganza a lo que el creador de contenido le dijo: “No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un… o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”.

Ese momento tenso pasó e inició otro en donde ambos intercambiaron obsequios, lo que dio lugar a uno de los momentos más virales de la charla, con comentarios que rápidamente empezaron a circular en redes.

El streamer recibió por parte del presidente un paquete con una gorra blanca que decía: “Ni un peso atrás en el salario vital”. Además, de un sombrero vueltiao. En ese momento le preguntó si sabía bailar porro. Y WestCol le respondió: “No, no sé bailar. Sé hacer otras cosas con los porros, no bailarlos”.

“No, pero no es de los porros, sino porro pelayero”, dijo el presidente Petro. Luego, otro punto álgido de la conversación llegó cuando el streamer le dijo al mandatario que se le había hecho difícil estudiar y acceder a oportunidades y salir adelante.

Instagram gustavopetrourrego WestCol junto al presidente Gustavo Petro

“Yo soy desplazado por la guerrilla. También aguanté muchas veces hambre, y ahorita que ya tengo cosas y he logrado cosas, creo que el 99 % de los mensajes que a mí me llegan en Instagram es de gente pidiéndome trabajo. Se lo aseguro”, comentó el influencer.

Asimismo, el presidente Petro aprovechó para hablar de la importancia de ampliar el acceso a la universidad y de abrir caminos para los jóvenes que buscan una oportunidad.

Instagram gustavopetrourrego WestCol entrevistando al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño

“El simple hecho de hablar de una política pública, ya que casi 400.000 estudiantes jóvenes, por primera vez, ingresen a nuevos cupos, no a los que existían antes, sino a nuevos cupos en universidades públicas gratuitas, es un remezón. Porque empiezas a ver jóvenes, muchachas, muchachos de Riohacha yendo a la Facultad de Medicina gratuitamente o en Valledupar o en Córdoba”, relató Petro.

Para finalizar el streamer planteó un escenario hipotético junto a Álvaro Uribe Vélez, lo que provocó una respuesta que muchos no esperaban y que terminó dándole un cierre llamativo a la entrevista.

🔴 Estoy en vivo en entrevista con @WestCOL. Conéctate y comparte este stream. https://t.co/AxbEdXjskf — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 27, 2026

¿Usted está en una isla abandonada, con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí, ¿usted trabajaría con él?”, le preguntó el creador de contenido al presidente. El mandatario le respondió: “Pues claro, si ya se lo dije, él vino por aquí. Yo le dije: ‘Hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir’”.

Además, el influencer le volvió a cuestionar: “Entonces si cree que Uribe haría lo mismo con usted”. “Pues si estamos en una isla sola, le va a tocar porque qué más va a hacer”, remató el presidente.