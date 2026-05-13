En una visita a Barranquilla, para socializar los avances y prelación del sistema electoral de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo, el registrador nacional Hernán Penagos fue tajante al afirmar que el peligro para la democracia no está al interior de la entidad.

Penagos, que ha sostenido un pulso constante con el presidente de la República Gustavo Petro, señaló que desde la Registraduría todas las garantías están prestadas desde el software del precintado, hasta el material electoral y que las amenazas reales son externas.

“Hoy nos preocupan dos circunstancias de cara a las elecciones. De un lado, algunos lugares de Colombia donde hay riesgos de seguridad, en especial en ciertos sectores de Caucas, ciertos sectores de Catatumbo, algunos puntos del sur de Bolívar y algunos lugares de Putumayo. En esos sitios hay grupos armados que tienen, es, una presencia muy importante en unos sectores de esos municipios, donde se hace necesario garantizar que la fuerza pública acompañe el traslado del material electoral, haga presencia durante la jornada electoral y garantice que la ciudadanía pueda votar. Pero más que eso, garantice que la ciudadanía pueda votar libremente”.

Lea también: CNE abre investigación a líderes de revocatoria contra la alcaldesa de Soledad

A término seguido, indicó que en ese sentido, “nos preocupa mucho la desinformación y las noticias falsas, porque la desinformación está generando que se instrumentalicen personas que terminan creyendo circunstancias que son contrarias a la realidad, y termina la ciudadanía enfrentándose por hechos que no son cierto. Lo vimos en las elecciones pasadas del mes de marzo, que, a pesar de que fueron elecciones bien gestionadas, que se ejecutaron de la mejor manera y que el preconteo tuvo un acierto casi perfecto, el 99.8 % en los días subsiguientes, se hablaba de alteraciones, se hablaba de escrutinios que no se llevaban a cabo de la mejor manera, cuando nada de eso era cierto. Tuvieron que salir inclusive jueces de la república a exigir que respetaran el proceso de escrutinio. La desinformación en Colombia ha generado tragedias. Por desinformación han incendiado registradurías, han golpeado y maltratado funcionarios de la entidad, inclusive han matado personas de la registraduría. Pero, además de eso, la desinformación termina que enfrentando a la ciudadanía, termina haciendo que jurados, testigos se enfrenten por hechos que no son ciertos”.

En ese sentido, Penagos hizo un llamado: “Yo le pido a la ciudadanía que tengan confianza en la Registraduría, que se informen muy bien por los canales adecuados, porque en esta oportunidad tenemos un plan de auditorías como nunca, el más robusto y garantías para todas y todos los ciudadanos”.

Lea también: 200 mil árboles sembrados en Barranquilla que no conoce el presidente Petro

Aunque no quiso responder directamente al presidente Petro y sus continuas sospechas de fraude, sí dejó en claro que no habrá posibilidad de fraude: “Lo que puedo asegurar es que no hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteraciones de los resultados o riesgos en materia de integridad. La registraduría puede garantizar absoluta transparencia. De hecho, los softwares de la registraduría y los códigos fuentes hoy están siendo auditados por una firma internacional. Pero, además de esto, se han puesto a disposición en las salas de auditoría para auditores de todos los partidos políticos por espacio de dos semanas, y ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, nuevamente se descongele”.

El registrador expresó que para la misma noche del domingo 31 de mayo se sabrá si hay o no segunda vuelta y quienes tendrían las mayorías para aspirar a la silla presidencial: “Hemos duplicado las capacidades de los diferentes software, del procesamiento, de la consolidación, para poder dar una divulgación muy clara y muy precisa, que pensamos que después de las 8:30 de la noche ya podamos tener datos muy precisos, tendencias claras de cuáles son las personas que obtienen las mayorías en Colombia, si hay o no segunda vuelta, y eso, pues, obviamente, dará mucha tranquilidad a la ciudadanía poder ir a dormir con datos muy claros de los resultados electorales en Colombia”, cerró.

Desde mañana iniciarán los procesos de capacitación para los jurados de votación en el país, para 860 mil personas que cumplirán esa función. También se destacó que habrá más de un millón de testigos electorales acreditados y que el censo electoral estará alrededor de 41 millones 420 mil personas.