Después de una larga disputa legal en España, situación que se elevó incluso a instancias de la Unión Europea, Frisby España podrá empezar a operar nuevamente con normalidad pese a las demandas interpuestas por Frisby Colombia.

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Según Charles Dupont, portavoz de Frisby España, citado por La República, la empresa habría ganado la disputa legal luego de que la Audiencia Provincial de Alicante, determinara que las medidas cautelares que estaba imponiendo a Frisby Colombia habían sido revocadas.

"Las medidas cautelares de dejar de usar la marca fueron revocadas en su totalidad. Entonces ahora eso quiere decir que nuestra empresa puede abrir, puede operar y el auto reconoce que no hay infracción de una marca que no existe en Europa y que tampoco la marca es notoria", señaló Dupont al medio nacional.

Dupont indicó que ahora la empresa española está evaluando imponer una demanda en contra de Frisby Colombia para solicitar el pago de una indemnización por el enriquecimiento de individuo durante los meses de mayo a diciembre del año pasado.

“Nuestra tesis es que han difundido una narrativa al público colombiano que era una narrativa falsa. Ellos sabían muy bien que nosotros teníamos un registro de marca, sabían muy bien que no tenían derechos marcarios y han difundido una narrativa de usurpación de identidad, de robo, de estafa, lo cual es absolutamente falso y por eso estamos demandando a los colombianos”, detalló.

“Nuestros planes serán una facturación alrededor de 500.000 euros al mes, cuatro meses serían 2 millones de euros con una ganancia alrededor de 200.000 euros a los cuatro meses, entonces vamos a solicitar esta indemnización”, añadió el portavoz en La República.

“Solamente ahora mismo estamos volviendo a operar y organizándonos para ojalá abrir dentro de alrededor de 20 días los primeros cinco restaurantes, dos en Madrid, uno en Barcelona, uno en Málaga y uno en Sevilla”, concluyó Dupont.

Por ahora Frisby Colombia no se ha pronunciado sobre las palabras de Dupont.