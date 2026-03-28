Los cuerpos de tres de los ocho soldados cordobeses que fallecieron el pasado lunes festivo en el accidente del avión Hércules de la FAC en el Putumayo llegaron al término de la mañana de este sábado 28 de marzo al aeropuerto Los Garzones, en Montería.

Leer más: Diez animales rescatados de la ‘Casa de los Gatos’ presentan problemas en la piel; un felino fue diagnosticado con leucemia

Las tropas de la Décimo Primera Brigada del Ejército Nacional con sede en la capital de Córdoba los recibieron con honores en medio de una calle en el terminal aéreo.

Se trata de los cuerpos de los soldados Cristian Camilo Baza Tordecilla, oriundo de la vereda Charruá en Tierralta; Camilo Andrés Argel Villadiego, del corregimiento Aguas Vivas, en Montelíbano, y Luis Eduardo González Hernández, de San Bernardo del Viento.

Los familiares de este último héroe de la Patria, en especial su mamá, hizo público a través de las redes sociales, el malestar que le asiste y le aumenta su dolor al recibir el cuerpo de su muchacho de manos del personal de una funeraria, no tuvo acompañamiento militar.

“Me da tristeza la forma en que me entregan a mi hijo. Me lo mandaron sin un militar, sin acompañamiento, siendo un soldado profesional, se merece al menos eso. Ellos mismos tenían que venir a entregarme a mi hijo, no mandarlo solo con la funeraria”, expresó la mujer con la voz entrecortada.

Ver también: Matan a balazos al ‘Capo’ en barrio Loma de Oro de Puerto Colombia

Las exequias de estos soldados se cumplirán mañana domingo 29 de marzo, mientras que esta tarde del sábado se cumplieron las del soldado Arley Camilo Tordecilla Warnes en la ciudad de Montería.