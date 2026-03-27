Los perros que las autoridades locales rescataron de la vivienda en la calle 93, mejor conocida como ‘La Casa de los Gatos’, están siendo evaluados por veterinarios del Centro de Bienestar Animal de Barranquilla.

Algunos caninos se montan a las mallas, otros reposan tranquilamente en sus lugares asignados, mientras que unos cargan con una mirada de temor debido a las nuevas caras que observan. Hasta el momento, los funcionarios han evaluado 37 animales, los cuales han salido negativos para moquillo.

Johnny Olivares

En las evaluaciones iniciales, han determinado que los animales tienen buena condición corporal, lo que indica que estaban siendo alimentados.

“Esto indica que estaban siendo alimentados correctamente. No evidenciamos laceraciones ni enfermedades graves visibles, lo que sugiere que, en cierta forma, recibieron asistencia veterinaria”, informó a EL HERALDO Keiner Suárez, médico veterinario.

Sin embargo, hay por el momento nueve perros con problemas de piel y un gato con leucemia. A estos caninos los veterinarios le realizará raspado de piel para identificar si el problema es causado por ácaros, hongos o bacterias.

Indicó que muchos de los pacientes que rescataron estarían presentando sarna, una condición que están evaluando.

“Debemos tener en cuenta que estos cachorros, de entre tres y cuatro meses, aún no tienen completamente desarrollado su sistema inmune, lo que podría explicar los problemas de piel”, enfatizó.

El operativo

Keiner hizo parte del operativo que rescató a los animales del inmueble ubicado en la carrera 46 con calle 93. Durante la intervención, identificaron que la vivienda era un lugar demasiado precario y no apto para la convivencia de estos pacientes.

Encontraron, tal como ya se ha mencionado, ratas, cucarachas, desorden y humedad, lo que predispone a que estos animales sufran enfermedades.

Para el procedimiento contaron con cuatro unidades: dos de emergencia y dos de esterilización, lo que ayudó a que transportaran a los animales al CBA.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Los animales encontrados dentro y fuera de la casa, fueron llevados al Centro de Bienestar Animal para valorar su estado de salud

“Tuvimos un proceso minucioso en cuanto a atraparlos, evitando lesiones y tratándolos con todo el cuidado posible. Sin embargo, no debemos desconocer que son animales que se sentían amenazados o muy nerviosos cuando ingresamos a la propiedad”, aclaró.

Una vez en el centro, se les realizó una valoración inicial y toma de muestras, en donde se le hicieron estudios de hemogramas, químicas sanguíneas y, en el caso de los gatos, exámenes paravirales.

Especificó que el gato que fue positivo para Leucemia deberá ser aislado, ya que puede infectar a los demás felinos. Esta enfermedad no tiene cura, pero puede tratarse.

Procedimiento médico

Actualmente, los veterinarios del centro están abriendo la historia clínica de todos los pacientes. A través de un sistema, registran toda la información del animal, tal como peso, condición corporal, estado de salud, heridas o cualquier otra novedad.

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodriguez Los animales encontrados dentro y fuera de la casa, fueron llevados al Centro de Bienestar Animal para valorar su estado de salud

Este viernes 27 de marzo, están tomando muestras para hemogramas y química sanguínea. Posteriormente, realizarán un test de moquillo a todos los pacientes y a cinco cachorros se les hará un test de parvovirus.

Con respecto al futuro de los animales, se estaría evaluando ponerlos en adopción. Asimismo, se conoció que la cifra de los perros rescatados se elevó a 93, ya que encontraron otro canino que estaba escondido en la vivienda.