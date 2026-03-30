Varios días han pasado desde que la Alcaldía de Barranquilla, junto con otras autoridades locales, intervinieron la ‘Casa de los Gatos’, ubicada en la carrera 46 con calle 93, para rescatar a los 92 perros, 8 gatos y 1 loro que allí residían.

Tras el masivo operativo, estos animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Barranquilla (CBA), en donde han recibido atención médica por parte de múltiples veterinarios.

Le puede interesar: Cruz Roja comparte medidas para prevenir siniestros viales en temporada de viajes

Tras cinco días de rescate y exámenes de laboratorios realizados, este medio pudo conocer que muchos de estos animales cuentan con hemoparásitos, es decir, bacterias en el torrente sanguíneo transmitidas a través de la picadura de una garrapata o pulga infectada.

Por otro lado, ratificaron que muchos tienen problemas de piel y cuentan con lesiones dermatológicos que pueden tratarse a través de baños medicados. Aunque estos aún no han iniciado para no hacerlos sentir estresados.

“Por el momento no hemos iniciado los baños medicados porque estamos tratando, en lo posible, de que ellos sientan el menor estrés posible, ya que esto los puede inmunosuprimir y pueden empezar a salir a flote enfermedades que, cuando estaban en la casa, no se manifestaban”, comentó una veterinaria del centro.

Asimismo, indicó que, pese a que los animales salieron negativo a moquillo, están evitando el contacto directo manteniéndolos en un espacio de cuarentena antes de ingresarlos al lugar donde permanecen los animales del CBA.

Finalmente, comentó que muchos de ellos ingresaron en un estado nervioso, otros han sido más dóciles, mientras que otros han sido agresivos.

“Tratamos, en lo posible, de que solo ingrese el personal específico para brindarles la alimentación y la hidratación, porque sí vinieron muchos en un estado completamente nervioso. Hay otros que son mucho más dóciles, pero hay entre agresivos —perrales, en este caso— y animales que, me imagino, convivían con las dueñas, porque son demasiado dóciles", resaltó la veterinaria.

Evidencian graves condiciones sanitarias y estructurales

Durante el procedimiento, el Distrito encontró graves condiciones sanitarias y estructurales en la vivienda. Las autoridades descubrieron una acumulación extrema de residuos sólidos, tanto orgánicos como inorgánicos, en estado de descomposición.

Además: Air-e programa trabajos eléctricos en Sabanagrande, Soledad y Barranquilla para este martes

Observaron un deterioro significativo del inmueble, incluyendo pisos, paredes, ventilación deficiente y afectaciones por humedad y contaminación.

Por otra parte, hallaron presencia de carga biológica contaminante, tales como excretas de animales y restos orgánicos en descomposición.

Asimismo, reportaron una alta proliferación de roedores e insectos; hacinamiento de animales en condiciones inadecuadas, y el riesgo epidemiológico elevado, con posible presencia de enfermedades zoonóticas y respiratorias.