Con el inicio de la Semana Santa, la Cruz Roja Colombiana realizó un llamado a los conductores, peatones y ciclistas a adoptar comportamientos responsables que contribuyan a la prevención de siniestros viales y a la protección de la vida.

Le puede interesar: Universidades piden espacio de diálogo por impactos negativos debido al impuesto al patrimonio

La entidad indicó que miles de colombianos se movilizan por las vías del país, aumentando significativamente el flujo vehicular y peatonal. Dicho incremento también eleva el riesgo de accidentes de tránsito, una de las principales causas de emergencias durante esta época.

De esta forma, compartieron recomendaciones para una movilidad segura. Para los peatones, se recomienda cruzar siempre por lugares habilitados y mirar a ambos lados antes de hacerlo, respetar los semáforos y las señales de tránsito, evitar el uso del celular mientras caminan y utilizar los puentes peatonales y accesos autorizados en los sistemas de transporte.

En cuanto a los conductores, se recomienda verificar el estado mecánico del vehículo antes de viajar, portar siempre el kit de carretera completo, respetar las normas de tránsito y utilizar el cinturón de seguridad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, evitar distracciones como el uso del celular y descansar adecuadamente antes de conducir.

Además: Air-e programa trabajos eléctricos en Sabanagrande, Soledad y Barranquilla para este martes

Finalmente, para los ciclistas se recomienda usar casco y elementos reflectivos, respetar las normas de tránsito y priorizar al peatón, evitar distracciones como el uso de celulares o audífonos, y circular por ciclovías manteniendo una distancia de seguridad adecuada.

“Desde la Cruz Roja Colombiana recordamos que la prevención es la herramienta más efectiva para reducir accidentes y salvar vidas en las vías. Nuestras líneas de atención en casos de emergencias son #767, para la policía de carreteras; 123, la línea única de emergencias, y 112 para la policía nacional.