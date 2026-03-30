La empresa Air-e Intervenida anunció que este martes 31 de marzo realizará trabajos de instalación de postes y sistemas de protección eléctrica en la vía que comunica a Sabanagrande con el sector de Pital de Carlín, como parte de las acciones de mejora de la infraestructura del servicio.

De acuerdo con la compañía, las labores técnicas se ejecutarán entre las 8:40 de la mañana y las 3:00 de la tarde. Durante este tiempo será necesario suspender el suministro de energía en los sectores rurales y fincas ubicadas a lo largo de este corredor vial para garantizar la seguridad de las cuadrillas de trabajo.

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Asimismo, la empresa informó que en el municipio de Soledad se presentarán interrupciones breves del servicio entre las 12:00 del mediodía y las 12:20 de la tarde en barrios como La Bonanza, La Fe, Las Nubes, Tajamar etapas 1 y 2, Las Farrucas y el sector de Parque Muvdi. También se verán impactadas algunas zonas de Normandía, Puerto Bonga y vías cercanas a estos sectores.

De igual manera, se programaron otras suspensiones de corta duración en distintos horarios de la tarde en sectores específicos de Normandía, Manuela Beltrán y Villa Adela, donde se adelantarán maniobras técnicas para optimizar la red eléctrica.

Por otra parte, en Barranquilla se realizarán maniobras operativas en el circuito Auxiliar 1, especialmente en el sector de Villanueva, entre las 8:30 de la mañana y las 10:50 de la mañana, con interrupciones momentáneas mientras se desarrollan las adecuaciones técnicas.

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Finalmente, Air-e Intervenida recomendó a los usuarios estar atentos a la programación y recordó que, ante cualquier inquietud, pueden comunicarse a la línea de atención 115 o consultar la información oficial a través de su página web.