Con el objetivo de garantizar mayor transparencia y seguridad en los procesos fiscales, la Alcaldía de Baranoa reiteró la importancia de que los ciudadanos realicen sus trámites tributarios únicamente a través de los medios institucionales autorizados. Para ello, la administración mantiene habilitada su página web oficial, donde los contribuyentes pueden consultar información y recibir orientación sobre sus obligaciones tributarias.

Como parte de la modernización administrativa, el alcalde Edinson Palma explicó que el municipio ha implementado mejoras en el software tributario, permitiendo que los pagos se realicen de forma más ágil, confiable y desde cualquier lugar. Esta actualización busca facilitar el cumplimiento de los impuestos y fortalecer la confianza de la comunidad en los procesos oficiales.

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El mandatario destacó que el pago responsable de los tributos permite financiar proyectos y servicios esenciales para el desarrollo del municipio. Asimismo, resaltó que la digitalización de estos procesos brinda mayor comodidad a los contribuyentes, quienes ahora pueden cumplir con sus obligaciones sin necesidad de desplazarse.

Los ciudadanos pueden efectuar sus pagos en línea a través de la plataforma PSE o mediante recibos con código de barras en bancos y corresponsales autorizados. La administración municipal recordó que estos son los únicos mecanismos oficiales habilitados para evitar fraudes o intermediarios no autorizados.

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Para consultar información relacionada con el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), el impuesto predial y el pago de estampillas, los interesados pueden acceder al portal tributario del municipio y realizar allí sus respectivos trámites.

La Alcaldía también informó que los contribuyentes que realicen el pago oportuno del impuesto predial podrán acceder a un descuento del 15 % sobre el capital, beneficio que estará disponible hasta el próximo 30 de abril.

La administración municipal invitó a los baranoeros a aprovechar este incentivo y a utilizar las herramientas digitales dispuestas, las cuales permiten ahorrar tiempo, evitar filas y realizar los pagos de manera segura desde casa.