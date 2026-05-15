Momentos de pánico y zozobra vivieron los pasajeros de un vuelo de la aerolínea de bajo costo colombiana Wingo que cubría la ruta Bucaramanga - Barranquilla en la tarde de este jueves 14 de mayo por cuenta de una falla técnica en uno de los motores del avión.

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A través de un comunicado, la aerolínea explicó que el vuelo que registró la emergencia fue el P5 7664, que salió desde el Aeropuerto Internacional Palonegro de Lebrija, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, con destino al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que presta sus servicios a Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de Wingo, la aeronave presentó una falla técnica en uno de sus motores, por lo que la tripulación declaró una emergencia preventiva, de acuerdo con los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.

Una vez confirmada la falla técnica, la tripulación informó a los pasajeros sobre el procedimiento que se llevaría a cabo.

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Por fortuna, el buen estado del otro motor del avión permitió el normal desarrollo de la ruta. “La aeronave aterrizó sin novedad en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, sin requerir asistencia adicional por parte de los equipos de atención en tierra”, señaló Wingo.

Agregó que tras el aterrizaje los pasajeros desembarcaron normalmente en la terminal aérea y no se reportaron afectaciones para los viajeros ni para la tripulación.

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“Wingo reitera su compromiso con la seguridad aérea y con la protección de sus pasajeros y tripulaciones, actuando siempre bajo los protocolos y procedimientos establecidos para este tipo de situaciones”, concluye el comunicado.

Cabe recordar que en marzo pasado la aerolínea inauguró la ruta directa Barranquilla – Bucaramanga, como reflejo del crecimiento sostenido de la oferta aérea desde la capital del Atlántico, en línea con la estrategia del departamento para consolidarse como un hub del Caribe colombiano.

“Desde Wingo identificamos una oportunidad clara para conectar de manera directa a Barranquilla y Bucaramanga, dos ciudades con dinámicas turísticas, empresariales y familiares que demandaban una alternativa de viaje más eficiente. La apertura de esta nueva ruta nos permite facilitar los desplazamientos entre ambas regiones, ampliar las opciones de conectividad y seguir fortaleciendo una red más directa y descentralizada en Colombia”, aseguró en ese momento Carlos Meléndez, director de Planificación y Desempeño de Rutas de Wingo.