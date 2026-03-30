Luego de las visitas técnicas motivadas por el control ambiental y las denuncias de la comunidad por presuntos olores ofensivos, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) impuso una medida preventiva a la empresa Altenergy S.A.S, la cual está ubicada en Galapa.

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La máxima autoridad ambiental del departamento encontró presuntas irregularidades ambientales durante la inspección: en principio, operaciones intermitentes de procesos de deshidratación y tratamientos sin contar con permiso vigente de emisiones atmosféricas, pese al funcionamiento de fuentes fijas con combustible tipo “fuel oil”.

También encontraron la instalación de nuevos equipos sin autorización y la modificación de una infraestructura aprobada en la licencia ambiental sin evaluación previa por parte de la CRA; así como deficiencias en las áreas de cargue y descargues, tales como la presencia de aceite sobre suelos sin impermeabilización adecuada y la ausencia de diques de contención suficientes.

Actualmente, la entidad mantiene en curso el proceso sancionatorio ambiental, el cual continúa en trámite y no ha sido cerrado. En relación con el estado de cumplimiento de la medida preventiva, se ha evidenciado que la sociedad no ha obtenido el permiso de emisiones atmosféricas ni ha avanzado de manera efectiva en el trámite de modificación de la licencia ambiental.

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Especificaron que la orden de suspensión se impone mediante acto administrativo con la finalidad de impedir que se atente contra los recursos naturales y previniendo que se generen afectaciones ambientales mayores. Su ejecución es inmediata, de carácter preventivo y transitorio, y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.