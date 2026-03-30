Durante la noche y la madrugada del domingo al lunes 30 de marzo, ciudadanos de Barranquilla reportaron fuertes brisas, que en algunos casos, llegaron a tirar al piso algunas plantas sembradas en poteras y floreros.

No se trató de una casualidad, sino de fuertes ráfagas de viento, por encima de los 50 kilómetros por hora, que están llegando desde el Océano Atlántico, producto de un frente frío.

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Así lo explicó el equipo de meteorólogos del Ideam a EL HERALDO, resaltando que este fenómeno se encuentra fuera de las aguas colombianas.

“Estamos teniendo en estos un frente frío, que está cambiándose a frente estacionario, este se encuentra en el océano Atlántico, es decir, está fuera del mar Caribe, aclarar eso inicialmente, en estos momentos está encima de las de las Antillas mayores, es decir, está en Cuba, República Dominicana, por esa zona de del Atlántico occidental”, detalló el pronóstico de la entidad.

“Este sistema nos genera básicamente un incremento en las velocidades de los vientos, especialmente en horas de la noche sobre parte de la cuenca del Mar Caribe. Especialmente, en este caso, sobre el Mar Caribe Central”, señaló.

Vientos reportados

Según estaciones meteorológicas los aeropuertos Ernesto Cortissoz de Barranquilla y Simón Bolívar de santa Marta, se lograron comprobar vientos muy por encima de los esperados.

“Sí, presentamos anoche unos vientos que estuvieron sobre los 20 a 30 kilómetros por hora en promedio, pero hubo algunas ráfagas que estuvieron incluso llegando a los 55 kilómetros por hora reportados por los aeropuertos de Barranquilla y Santa Marta”.

Las condiciones seguirán siendo similares en las próximas noches: “Esperamos que en los próximos dos días, mientras este frente termina de disiparse, vamos a tener algunas condiciones que podrían ser similares, es decir, hay probabilidades de que tengamos ráfagas de viento importantes en horas de la noche del día de hoy y mañana 31 de marzo”.

Alertas con el oleaje

En ese mismo sentido, el Ideam emitió alertas naranjas durante la mañana, para que las autoridades tengan en cuenta el riesgo por el oleaje, pues suele aumentar su intensidad y fuerza por los vientos.

“Esperamos también probabilidades de eso, porque favorecen de un incremento en el oleaje. Se emitieron esta mañana alertas naranjas en las costas del mar Caribe central, justamente por este por este fenómeno, por velocidad de los vientos esperamos que las alturas de las olas puedan incrementarse incluso hasta los tres metros”.

En ese sentido, Dimar, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, señaló el manejo que se dará a la situación y las precauciones a tomar.

En ese sentido, el capitán de fragata Bernardo Silva, manifestó que: “En el área marítima, se esperan olas con una altura moderada y posiblemente fuertes, con altura que en ocasiones superará los dos metros de altura. Esto, particularmente, en zonas abiertas”.

Añadió que: “Aunque desde la playa en el día puede verse tranquilo, el mar puede presentar corrientes fuertes y de alto riesgo, por lo que se recomienda actuar siempre con precaución. Por esa razón, invitamos a los bañistas y a los turistas a respetar la señalización que estará colocada en cada una de las playas, atender las indicaciones del cuerpo de salvavidas y evitar ingresar al mar cuando las condiciones no sean seguras”.

La recomendación fue “a todos los operadores turísticos, a los pescadores y a todas las embarcaciones que hacen uso del mar, revisar el estado de sus embarcaciones, portar todos los elementos de seguridad y consultar a diario la información oficial antes de zarpar. A las familias y visitantes, por su parte, a no subestimar el mar, evitar el consumo de alcohol durante actividades acuáticas y cuidar especialmente a niños y a los adultos mayores”.

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Finalmente, en cuanto a lluvias, solo se esperan algunas dispersa en el Sur de Bolívar y Sucre: “Por ahora el pronóstico que tenemos para la región Caribe es de tiempo seco, con algunas probabilidades de lluvias más dispersas, pero sobre todo hacia el sur de Bolívar, hacia parte de La Mojada, es decir, hacia el extremo sur del departamento, pero esto obedece más a las condiciones normales de de la temporada para el sur del Caribe”.