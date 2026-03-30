Frente al compromiso de asegurarle a los atlanticenses una Semana Santa segura y en paz, las autoridades pusieron en marcha un operativo integral de seguridad y movilidad el cual está estructurado en cinco ejes estratégicos: seguridad en entornos religiosos, turismo y playas, prevención y acompañamiento, seguridad vial y movilidad, y control y disuasión operativa.

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La estrategia es liderada de manera articulada por la Gobernación del Atlántico, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, el GAULA Militar, el GAULA de la Policía y las alcaldías municipales, con despliegue en los 18 municipios del departamento y cobertura total en sitios turísticos, religiosos y corredores viales.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, destacó que este dispositivo responde a una planificación integral para proteger a propios y visitantes durante la temporada.

“Este es un esfuerzo articulado que nos permite tener presencia efectiva en todo el territorio, especialmente en iglesias, playas, vías y eventos de alta afluencia. Hemos estructurado una estrategia sólida en cinco ejes que prioriza la vida, la convivencia y la tranquilidad de los atlanticenses y turistas”, afirmó Luque.

El comandante del Departamento de Policía Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, señaló que 800 uniformados estarán al servicio de la seguridad durante la Semana Mayor.

“Con este plan buscamos resguardar la Semana Santa, fortalecer la prevención del delito y garantizar el acompañamiento permanente en espacios de culto, sitios turísticos y ejes viales. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia a través de nuestras líneas de atención”, indicó el oficial.

El operativo contempla presencia permanente de la Fuerza Pública en iglesias y templos durante celebraciones litúrgicas, así como acompañamiento a procesiones, viacrucis y eventos religiosos de alta afluencia.

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Asimismo, priorizaron la seguridad en seis playas turísticas del departamento, con despliegue conjunto de Policía, Ejército, Armada Nacional y unidades de Guardacostas.

En materia de movilidad, se implementarán áreas de prevención vial en los principales corredores, controles de velocidad, embriaguez, revisión técnico-mecánica y verificación al transporte público, particular y de carga. También se intensificarán acciones contra la piratería terrestre y el hurto en carreteras.

De igual forma, las autoridades realizarán operativos para la protección de la flora y fauna, con controles al tráfico ilegal de especies como la hicotea, la iguana y el uso indebido de palma de cera, además de intervenciones en plazas de mercado y puntos estratégicos.

El plan incluye campañas de prevención como “Civiplayas”, “Turismo Religioso” y “Quiero a mi Ciudad”, así como jornadas de sensibilización para la protección de menores, promoción del autocuidado y fortalecimiento de redes de apoyo con gremios y comunidad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a vivir esta Semana Santa con responsabilidad, respeto por las normas y compromiso con la convivencia, recordando que la seguridad es una tarea conjunta.