Luego de una persecución de la Policía Nacional, los uniformados lograron la captura de tres presuntos delincuentes que habían robado una cadena de oro en el norte de la ciudad de Barranquilla.

Los señalados criminales, después de cometido el hurto, se dieron a la fuga en un vehículo particular, sin embargo, no lograron su cometido pues policías los capturaron antes de que se les perdiera el rastro.

Según información de las autoridades, durante el procedimiento policial, los uniformados interceptaron a los sospechosos a la altura de la calle 77 con Vía 40, donde fueron sorprendidos portando un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y una cadena de oro avaluada en aproximadamente 15 millones de pesos, la cual habría sido hurtada minutos antes.

Posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que respondan por los presuntos delitos de hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía señala que los tres capturados registran anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y lesiones personales.

Para el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, este resultado operacional “demuestra la capacidad de reacción y el compromiso permanente de la institución frente a los delitos que afectan la seguridad ciudadana, destacando que las acciones de control y vigilancia continuarán fortaleciéndose en distintos sectores de Barranquilla y su área metropolitana para combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de la comunidad”.

Finalmente, la Policía invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523.