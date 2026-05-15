Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre el caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años reportada como desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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Testigos afirmaron que la estilista fue sacada del centro estético Beauty Laser y arrastrada hasta un vehículo Chevrolet Sonic azul en la Autopista Sur. De acuerdo con información publicada por ‘Blu radio’, la mujer – aparentemente inconsciente – fue trasladada por dos hombres hacia el carro durante la noche.

“La jalaban y la jalaban, los pies de la muchacha se le quedaban atrás”, detalló un testigo, que aseguró esto ocurrió a eso de las 7:24 de la noche del 13 de mayo. Además, indicó que la víctima “estaba demasiado blanca y los labios como morados”.

Noticias Caracol Fachada de clínica estética en Bogotá donde se realizó el procedimiento la mujer desaparecida.

Según el relato, los sujetos habrían intentado ingresar a Yulixa en el baúl del vehículo; sin embargo, ante la presencia de varias personas que estaban a la espera del bus SITP, decidieron sentarla en la parte trasera.

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Al parecer, los sospechosos de conducir a Yulixa hasta el automóvil serían el esposo de la duela del establecimiento y uno de sus trabajadores.

Además, se conoció que la dueña del establecimiento habría salido junto con menores de edad y maletas que supuestamente contenían dinero en efectivo; así como el DVR de las cámaras de seguridad.

¿Qué procedimiento se realizó Yulixa Toloza?

De acuerdo al relato de familiares y amigos en Noticias Caracol, la mujer acudió en la mañana de ese miércoles a una clínica estética llamada Beauty Láser M. L., ubicada en el barrio Venecia, en el sur de la capital, para realizarse una lipólisis láser.

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Al parecer, horas después del procedimiento presentó complicaciones por lo que habría sido dejada en una habitación del mismo inmueble para permanecer en observación.

Pero, en la noche del mismo día, cuando varias amigas de la mujer trataron de entrar al sitio para llevarle ropa y objetos personales, encontraron que Yulixa ya no estaba y nadie del establecimiento pudo explicar lo que había sucedido.

“Cuando yo me fui, Yulixa quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”, relató en Blu Radio una de las amigas de la mujer.

Los extraños mensajes enviados desde el WhatsApp de Yulixa Toloza

El caso, que ha sido un verdadero misterio, ha conmocionado a los familiares de Toloza, así como a sus amistades y allegados. En las últimas horas, se conocieron unos supuestos mensajes enviados por Yulixa desde su WhatsApp tras la cirugía, sin embargo, quienes la conocen aseguran que no era ella.

Amigas de la víctima indicaron que su WhatsApp seguía en línea ese día y enviaba mensajes confusos, aunque la mujer no estaba en condiciones de usar su celular tras el procedimiento quirúrgico.

Según el testimonio, uno de los mensajes decía: “Voy a casa, tengo sueño”. Minutos después, otra comunicación indicaba que sería trasladada a un hospital. Luego les informaron a sus familiares que supuestamente había sido llevada al Hospital de Meissen, pero al llegar allí no encontraron ningún registro de su ingreso.

La búsqueda se extendió a otros centros asistenciales como el Hospital de Kennedy, Hospital El Tunal y Hospital de Bosa, así como a estaciones de Policía, sin resultados hasta el momento.

¿Qué sucedió el día de la cirugía estética?

Yuri Paola Mora, amiga de Yulixa, aseguró a Noticias Caracol que la intervención de la mujer comenzó hacia las 8:00 de la mañana del miércoles 13 de mayo, y solo volvieron a verla cerca de la 1:00 de la tarde.

“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios súper morados, le faltaba el aire muchísimo”, dijo. Yuri explicó que, aunque el personal del establecimiento intentó aliviar los síntomas aflojándole la faja, Yulixa continuó con dificultad respiratoria y un evidente deterioro físico.

“Así estuvo como hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”, añadió, indicando que incluso ella y sus amigas decidieron pagar una habitación adicional para que permaneciera bajo observación y también cubrieron el valor de la estadía de un acompañante.

Sin embargo, cuando regresaron en la noche con ropa y artículos personales, se encontraron con que Yulixa ya no estaba. Además, en el centro estético les habrían indicado que la mujer manifestó que quería irse a su vivienda, y se había ido.

“Llegamos aquí y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí. Lo que ella nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa”, relató Yuri Paola.

No obstante, esa versión no coincidía con la realidad, Yulixa no estaba en su vivienda y además, según indicaron sus amigas, “estaba muy mal” y no tenía la capacidad para desplazarse ni coger su celular, a pesar de que estaba enviándoles supuestos mensajes.

Lo que más llamó la atención de sus allegados fue que, mientras intentaban ubicarla, el celular de Yulixa aparecía conectado a WhatsApp, pero no respondía llamadas. En medio de esa incertidumbre, recibieron mensajes que consideran extraños.