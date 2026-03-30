Tras una denuncia realizada por los Laboratorios Pisa S.A. de C.V., empresa que fabrica una popular bebida rehidratante, el Invima procedió a lanzar una advertencia urgente a los consumidores sobre la falsificación del producto, en su presentación de 625 mililitros.

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“Se han identificado productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”, señaló William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

De acuerdo con la información reportada, se han evidenciado diferencias entre el sabor declarado en la etiqueta y el contenido real del producto, así como variaciones en el color de la solución.

“Por ejemplo, el lote M24N339, que corresponde originalmente a sabor maracuyá, ha sido identificado en el mercado como fresa-kiwi; el lote M24G354, originalmente de fresa, ha sido alterado a mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, se ha encontrado como Jamaica”, señaló la entidad.

Asimismo, se han identificado inconsistencias adicionales como que “el lote M24T302, que siendo originalmente de fresa, aparece como fresa-kiwi, y el lote M24T472, en el que además de su presentación original en uva, se ha detectado una versión falsificada en sabor ponche de frutas”.

Adicionalmente, se identificaron irregularidades en los envases, como anomalías en los puntos de sellado, tapas con acabados distintos al original y sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes.

“También se han detectado otros signos de alerta como la presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores no definidos”.

El Invima advierte que estos productos “no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, se desconoce su composición real, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que incrementa el riesgo de efectos adversos”.

En ese sentido, el Instituto recomienda a la ciudadanía “abstenerse de adquirir el producto con las características descritas, verificar siempre el registro sanitario antes de su consumo y consultar la autenticidad de los productos a través de los canales oficiales”.

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Asimismo, en caso de estar consumiendo este producto: “se recomienda suspender de inmediato su uso y reportar cualquier evento adverso o información sobre su comercialización a las autoridades sanitarias competentes”.