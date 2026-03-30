La ciudad de Barranquilla consolida cada vez más sus estrategias para dar a conocer sus destinos turísticos. Es por esto que, por el inicio de la Semana Santa, la Alcaldía anunció horarios especiales para visitar la playa Puerto Mocho durante los próximos días.

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“Puerto Mocho te espera para disfrutar de su playa esta Semana Santa. Entre el sonido del mar, el sol, gastronomía frente al mar, actividades náuticas y momentos en familia, aquí se viven esos días que saben a descanso y a tradición”, expresó el Distrito a través de su cuenta de X (antes Twitter).

¡Puerto Mocho te espera para disfrutar su playa esta Semana Santa! ☀️🐟



Entre el sonido del mar, el sol, gastronomía frente al mar, actividades náuticas y momentos en familia, aquí se viven esos días que saben a descanso y a tradición.



Conoce aquí los horarios 👇🏻 pic.twitter.com/ZMX5pUCcgF — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) March 30, 2026

El Distrito informó que este atractivo turístico estará habilitado de lunes a miércoles desde las 10:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.; mientras que de jueves a domingo el acceso se garantizará a las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Otros destinos imperdibles

Además del viaje en el tren de Puerto Mocho y disfrutar de su playa, usted también podrá visitar otros paradores turísticos que ofrece la ciudad a través de la operación especial del Baq Tour en esta temporada.

Este bus turístico tendrá tres salidas diarias desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, con un recorrido pensado para que los visitantes puedan conocer las joyas naturales y urbanas de la ciudad, al tiempo que podrán vivir momentos de reflexión.

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Las salidas en el Baq Tour han sido definidas a las 9:30 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m. Es de anotar que al primer recorrido se le incorporará una parada por la Catedral Metropolitana, donde los usuarios podrán bajarse y conocer la historia del templo.

Durante este trayecto, el bus turístico también transitará por la carrera 50, en el sector de Barrio Abajo, permitiendo apreciar el Complejo Cultural de la Antigua Aduana.

Cabe resaltar que el recorrido mantendrá sus paradas programadas en el Museo a Cielo Abierto y en la estatua de Shakira en el Gran Malecón.

Para las salidas de las 2:00 p.m. y 4:00 p.m., el Baq Tour realizará su recorrido habitual. En ese sentido, el valor del tiquete se mantendrá en $15 mil por persona.

Los usuarios podrán adquirir la manilla de ingreso pagando en efectivo, transferencia o datáfono, en la taquilla que está ubicada en el punto de abordaje del Baq Tour en Gran Malecón, sector Puerta de Oro, que estará habilitada de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.