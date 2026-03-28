En la tarde de sábado 28 de marzo fue asesinado en el barrio Loma de Oro de Puerto Colombia Ever Edinson Castro Miranda, abogado que era conocido en el municipio con el apodo de ‘El Capo’ y quien desde hace algunos años había sido relacionado con la estructura criminal ‘los Costeños’, el Clan del Golfo y con investigaciones asociadas al robo de tierras.

Según información suministrada por testigos, Castro Miranda permanecía junto a una farmacia y allí fue blanco de un ataque de un criminal que se le acercó por la espalda, impactándolo con proyectil de arma de fuego en repetidas ocasiones.

La muerte del hombre fue instantánea, de acuerdo con lo descrito por los habitantes del sector y con lo que se confirmó a través de imágenes que se difundieron en redes sociales.

Hay que señalar que el apodo del abogado figuró desde hace algunos días en un panfleto intimidatorio, atribuido a una banda llamada ‘los Porteños’ y que estaría liderada por alias Salchichón, ex integrante del Clan del Golfo. Hoy esa facción estaría tratando de dominar las rentas criminales en el municipio del área metropolitana de Barranquilla.

En el año 2022, Ever Edinson Castro Miranda, en ese entonces de 54 años, fue presentando ante un juez de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, extorsión, y tráfico de estupefacientes.

En ese momento, las autoridades informaron que esta persona tenía injerencia delictiva en Puerto Colombia, municipio en el que, supuestamente, estaba encargado de ser ‘puente’ para las relaciones de los miembros del Clan del Golfo con los entes gubernamentales.

No obstante, en medio de audiencias preliminares, el hombre fue dejado en libertad.

Y en abril de 2024, detectives de la Dijín lo detuvieron de nuevo por estar presuntamente vinculado con robo de tierras en Barranquilla y Puerto Colombia.

Se trató de una investigación de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Decoc, de la Fiscalía, por los delitos de concierto para delinquir y falsedad material en documento público.

Para el ente investigador — y así se consignó en audiencia de imputación de cargos— Castro Miranda y otras dos personas eran señalados de haber favorecido a miembros del Clan del Golfo y de la organización criminal ‘los Costeños’, entre los años 2018 y 2023, para despojar a verdaderos propietarios de ‘inmuebles estratégicos’ a través de presuntas maniobras fraudulentas.

De manera detallada, la Fiscalía comunicó a los capturados y a los presentes en diligencia virtual que existía material probatorio en contra de cada uno de los indiciados, detallando sus roles y actuaciones junto con Omar Alexander Ladino Vargas, alias el Señor del Portafolio, presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y señalado por la Fiscalía como uno de los “mayores despojadores de tierras en Atlántico, Córdoba y Antioquia”.