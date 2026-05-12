Al mediodía de este martes 12 de mayo se registró un grave accidente de tránsito en la vía Cordialidad, que conecta a Cartagena con Barranquilla, a la altura del municipio de Sabanalarga, Atlántico.

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De acuerdo con las primeras versiones, un bus de la empresa Berlinas, dedicada al transporte terrestre de pasajeros y de carga, se volcó con varias personas a bordo cuando cubría la ruta Cartagena - Barranquilla.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa que el vehículo quedó volcado a un lado de la vía, en jurisdicción del corregimiento Molineros, perteneciente a Sabanalarga.

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Al parecer, el conductor del bus -de placas WFI 868- perdió el control del mismo y terminó saliendo de la carretera por razones que aún se desconocen. El fuerte impacto del volcamiento dejó al menos ocho personas heridas, así como serios daños materiales en el bus.

Miembros del cuerpo de bomberos del municipio llegaron hasta el sitio del accidente para ayudar a sacar del vehículo a las personas afectadas.

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Los lesionados, cuyas identidades no han trascendido, fueron llevados a centros asistenciales de Sabanalarga para determinar la gravedad de sus heridas.