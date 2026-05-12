Un hombre identificado como Orlando Javier Pérez Sánchez, de 25 años y de oficio mototaxista, falleció durante la madrugada de este lunes 11 de mayo luego de resultar herido con arma cortopunzante en medio de una riña registrada en el barrio 12 de Octubre, en el municipio de Soledad.

El caso ocurrió hacia las 12:30 a.m. en la calle 8 con carrera 22, cuando, según las primeras versiones recopiladas por investigadores judiciales, la víctima llegó hasta la vivienda de Alain Barros Visbal, expareja de la actual compañera sentimental de Pérez Sánchez.

De acuerdo con testimonios entregados por residentes del sector, entre ambos hombres se inició una discusión que rápidamente pasó a los hechos violentos. Las autoridades indicaron que presuntamente Orlando Javier habría intentado agredir a Barros Visbal con una navaja, situación que derivó en una reacción defensiva por parte de este último.

En medio del altercado, Pérez Sánchez recibió dos heridas en el pecho. Vecinos del sector auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a una sede del Hospital Materno Infantil de Soledad, donde ingresó sin signos vitales.

Las investigaciones apuntan a que el hecho estaría relacionado con conflictos personales entre la víctima y la expareja de la actual compañera sentimental del fallecido. Según información recopilada por el CTI, ambos hombres ya habrían protagonizado discusiones previas por la misma situación.