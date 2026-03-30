En un avión de la FAC arribaron al aeropuerto Los Garzones, de Montería, los cuerpos de los últimos cuatro soldados cordobeses que fallecieron hace una semana en el Hércules C-130 en el Putumayo.

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Con ellos se completan los ocho cuerpos de los uniformados nativos de esta tierra que perecieron en esta tragedia que enluta al país y las fuerzas militares.

Los cuerpos que llegaron a primera hora de este Lunes Santo fueron los de los soldados Daniel Esteban y Santiago Andrés Arias Pérez, Jesús Eduardo Hernández Hernández y Ederxánder Morales Torres. Los dos primeros eran nativos del municipio de Puerto Libertador, mientras que Hernández era de Cereté y Morales de Montelíbano, poblaciones donde se cumplirán en las próximas horas sus exequias.

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Al arribo al aeropuerto fueron recibidos con honores militares por parte de sus compañeros.