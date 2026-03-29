Como ha sido el propósito del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, su administración está fortaleciendo la economía del campo cordobés a través de las jornadas de compras públicas locales, una estrategia que hoy tiene resultados concretos en casos como el del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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Este mecanismo consiste en que las entidades del sector público le compran productos directamente y sin intermediarios a los campesinos, para apoyar su trabajo y que mejores ingresos lleguen a sus manos.

En el marco de estas acciones, la gobernación de Córdoba presidió la Mesa Técnica Departamental de Compras Públicas en el municipio de Ciénaga de Oro, para promover la participación de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria en los mercados de compras públicas.

Gracias a esta estrategia, los recursos públicos destinados a alimentación están llegando cada vez más al campo cordobés, permitiendo que campesinos del departamento se conviertan en proveedores del PAE y otras entidades del sector público, generando ingresos directos y justos para sus familias.

Iván Náder, secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de Córdoba, destacó el impacto de esta estrategia que están llevando a diferentes municipios del departamento.

“Cuando el sector público apoya, el campo se fortalece, se dinamiza la economía y mejora la calidad de vida de nuestros campesinos. Este es un modelo donde todos ganan”, puntualizó.