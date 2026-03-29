Todos y cada uno de los logros alcanzados por la Universidad de Córdoba durante la vigencia anterior son el reflejo de un trabajo en equipo, del esfuerzo colectivo que hacen directivos, Consejo Superior, docentes, trabajadores y estudiantes, para que esta universidad mantenga su nivel, su alta calidad y su rigor.

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Así lo reconoció e hizo público el rector de la alma máter, profesor Jairo Torres Oviedo, durante la rendición de cuentas del 2025.

“Hemos adelantado un trabajo importante de ajustes que permiten que la formación que aquí entregamos esté en sintonía con los cambios y transformaciones que demanda la sociedad: Todos los logros significan un trabajo sintonizado para generar las transformaciones, como hemos avanzado también en la gestión institucional, oferta de cobertura, en innovación, todo en el marco de la política nacional de ampliación de cobertura, que, en Córdoba, era un indicador estancado. Eso nos obliga a asumir un liderazgo propositivo pero sinérgico”, sostuvo el profesor Torres.

Entre cifras e indicadores de impacto, reflejados en la labor misional de esta institución, el rector destacó que ha ajustado una oferta académica que además de generar nuevos conocimientos soportada en la investigación, le sigue respondiendo a Montería, a la región y al país. De allí que Unicórdoba sea, en el actual momento, la única institución de educación superior con presencia científica y técnica en 16 departamentos de Colombia.

“Detrás de las estadísticas hay un esfuerzo de cómo se está pensando la universidad, que ha venido mejorando y transformando sus procesos. El 99 % de nuestra población estudiantil es de estratos uno y dos, esa es la esencia de la universidad, y esa esencia se libera mucho más cuando le llega a quienes no han tenido la oportunidad de estudiar”, sostuvo el líder académico, quien además es el presidente del Sistema Universitario Estatal, SUE Colombia, SUE Caribe; y presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.

Resaltó, con la modestia de una universidad pública que se debe a la sociedad, la baja deserción en el 2025, establecida en el 3,05%, mientras que la media nacional se ubica en el 8.5 %. “Más que cifras, es un impacto cristalizado en el bienestar de los estudiantes y sus entornos”.

Unicórdoba cuenta con 33 de pregrados, de los cuales 27 son de tipo universitario, cuatro de tipo tecnológico, dos de tipo técnico- profesionales, además de 36 posgrados que ofertan distribuidos en 21 maestrías, ocho especializaciones y siete doctorados.

Torres Oviedo indicó que el 2025 también fue el año de la renovación de las certificaciones así: Gestión de Calidad NTC – ISO 9001:2015, Gestión Ambiental NTC – ISO 14001:2015, Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo NTC – ISO 45001:2018, Gestión de Laboratorio ISO/IEC 17025:2017, Laboratorio de Suelos y Aguas y por otro lado Laboratorio de Aguas.

La investigación científica también se consolidó mucho más en el 2025, con cifras que validan una inquietante labor por explicar fenómenos al servicio de la sociedad. Un total de 177 docentes mantuvieron su rótulo de grandes investigadores el año pasado, categorizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación así: 78 en categoría Junior, 59 en categoría Asociado, 39 en categoría Senior y un investigador Emérito; el Dr. Salim Mattar Velilla, director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico (IIBT).

Finalmente informó el rector que Unicórdoba cerró el 2025 con datos que describen la historia de una academia que crece con y para su gente. Desde el 2015 a la vigencia anterior concretaron la adquisición de 25.018 metros cuadrados de nuevos terrenos, para los lugares de desarrollo en Montelíbano y Sahagún, concretaron la construcción, tangible, de más de 30 mil metros cuadrados de infraestructura moderna representada en laboratorios integrales, nuevo edificio de la biblioteca central Misael Díaz Urzola, el polideportivo del lugar de desarrollo Montería y modernas zonas de estudio, así como la de 18 proyectos representados en obras físicas, e infraestructura técnica y tecnológica.