El personal de la Delegación Departamental de la Registraduría en Sucre, así como de las 27 registradurías municipales, ya inició el proceso de formación de los ciudadanos que este domingo 31 de mayo prestarán sus servicios como jurados de votación en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

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En el departamento de Sucre ya fueron designados 16.753 jurados, de los cuales 13.903 son principales y 2.850 remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

Para saber si fueron designados como jurados los ciudadanos pueden consultar en la aplicación ‘aVotar’.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio, por ello quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.