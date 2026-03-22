Pasajeros del vuelo 7206 de la compañía Wingo vivieron momentos de terror por cuenta de una mercancía en el vuelo que debía llevarlos de Barranquilla a San Andrés.

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Según las primeras informaciones de pasajeros, uno de los motores reportó una falla, presentando humo y llamas.

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Feliz Heredia, uno de los usuarios, explicó a EL HERALDO que: “no iban ni dos minutos de vuelo cuando una de las turbinas se incendió y tuvimos que regresar a Barranquilla”.

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Según le manifestaron a los pasajeros, “parece que fue un ave que impactó contra el motor”. añadió Herrera.

Por otro lado, Denis Molina Fontalvo, otra de las pasajeras, compartió a través de mensajes de Whansapp el terrible momento con sus familiares, una vez pudo aterrizar el avión:

“Horrible el susto que pasamos. Acabando de salir de Barranquilla el avión tuvo un percance con unas aves. El ruido fue terrible. Les juro que pensé que nos estaban disparando. Definitivamente como seres humanos somos los más vulnerables del planeta”, señaló.

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La aeronave aterrizó a los pocos instantes y los pasajeros en este momento están en una sala de espera del aeropuerto.