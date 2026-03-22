El cordobés Álvaro Hodeg no pudo retener en casa este domingo 22 de marzo el título de campeón élite de ciclismo panamericano, pero el gobernador Erasmo Zuleta Bechara aseguró que “siempre será el campeón de mi corazón”.

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El pronunciamiento se produjo en el cierre del Panamericano de Ruta 2026 que se efectuó al inicio de la tarde de este domingo tras siete días de competencias que reunieron a la élite del ciclismo continental y posicionaron al territorio cordobés como referente para la realización de competencias deportivas de alto nivel.

Al cierre de la competencia élite masculina, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, destacó el significado del evento y el papel del ciclista cordobés Álvaro Hodeg, quien no logró revalidar su título, pero dejó en alto el nombre del departamento. “El evento fue gracias a él, y siempre será el campeón de mi corazón”, expresó el mandatario.

En la prueba de ruta hombres élite, el oro fue para el costarricense Jason Huertas; la de plata para el mexicano César Macías, y la de bronce se la llevó el argentino Leonardo Cobarrubia.

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Durante la ceremonia de premiación se vivió uno de los momentos más emotivos del Campeonato Panamericano de Ruta 2026. En medio de aplausos y reconocimiento, se rindió un homenaje al ciclista cordobés Álvaro Hodeg y al gobernador Erasmo Zuleta Bechara por la organización del evento. Ambos, visiblemente conmovidos, no pudieron ocultar las lágrimas ante el cariño de la gente.

A lo largo de toda la competencia el público acompañó a Hodeg en cada kilómetro, alentándolo como símbolo del orgullo cordobés. Aunque el resultado deportivo no fue el esperado, el mejor premio llegó al final: una ovación cerrada de los asistentes que reconocieron su entrega y su lucha en casa.

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“Primero que todo, darles un aplauso a los ganadores que están presentes. Me da mucha nostalgia porque hice todo lo posible por ganar en mi tierra, ante todos ustedes. Creo que nunca había trabajado tanto como hoy… pero así es el ciclismo, así es la vida: a veces se gana, a veces se pierde. Aquí tienen a los campeones”, expresó Álvaro Hodeg, con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

Con la participación de cerca de 30 países y más de 350 ciclistas, el certamen convirtió a municipios como Montería y Cereté en el epicentro del ciclismo en América, acogiendo a delegaciones, equipos técnicos y visitantes que vivieron una verdadera fiesta deportiva en las vías del departamento.

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Más allá de lo deportivo, el Panamericano dejó un impacto positivo en la economía local, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y los emprendimientos, en un momento clave para la reactivación del departamento tras las recientes afectaciones por la temporada de lluvias.

Además, el evento permitió proyectar a Córdoba como destino turístico, cultural y deportivo, destacando sus paisajes, su gente y su capacidad para recibir eventos de carácter internacional, consolidando una imagen positiva ante el continente.