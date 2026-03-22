El Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta 2026 entra en su recta decisiva y este domingo 22 de marzo vivirá uno de los días más esperados de toda la competencia: la prueba de ruta hombres élite, en la que el cordobés Álvaro Hodeg Chagui, actual campeón panamericano, correrá en casa con el objetivo de revalidar su título ante su gente.

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La jornada promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva con centenares de cordobeses volcados a las calles para acompañar a su campeón desde los puntos habilitados por la Federación Colombiana de Ciclismo, la gobernación de Córdoba e Indeportes, en un ambiente de orgullo, emoción y respaldo al talento local.

Álvaro Hodeg, vigente campeón de esta prueba, es orgullosamente cordobés y durante su carrera se ha destacado por su potencia en el sprint y su sólida trayectoria en el ciclismo internacional. A sus 27 años ha sido campeón nacional de ruta y ha conseguido importantes victorias en el World Tour, con triunfos de etapa en competencias como el Tour de Polonia y el Tour de Alemania, destacándose como uno de los velocistas más sobresalientes del país y un referente del deporte cordobés.

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Cabe destacar que Álvaro Hodeg hace parte del programa Deportista Apoyado de Indeportes Córdoba, en la categoría olímpica, uno de los niveles más altos de este programa, gracias a su proyección y resultados en competencias internacionales, lo que lo resalta como uno de los grandes referentes del ciclismo nacional.

La competencia, correspondiente al sexto y último día del campeonato, se disputará sobre un circuito de 16 vueltas de 12.9 kilómetros cada una, para un total de 207 kilómetros de recorrido.

El punto de partida será el Centro Comercial Buenavista, desde donde los ciclistas avanzarán en sentido sur-norte hasta la glorieta de Mocarí para luego girar y tomar la avenida Circunvalar hasta la glorieta de la calle 29, donde retornarán nuevamente hacia el punto de salida.

Con ocasión de este evento habrá cierres viales entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

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De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico de Montería, los cierres incluyen sectores estratégicos como la calle 41, el puente Asilo, la glorieta de la calle 29 y la glorieta de Mocarí, donde se concentrará gran parte del circuito competitivo.

Además, han dispuesto de rutas alternas al norte y al sur, así como cruces controlados esporádicos tipo bypass para facilitar la movilidad de los ciudadanos, así:

El segundo anillo vial estará habilitado como ruta alterna, sobre la glorieta Mocarí habrá esporádicamente cruce de norte-sur-norte hacia la ruta nacional en dirección Montería Cereté y viceversa.

Sobre la calle 41 con Avenida Circunvalar estará habilitado un paso esporádico de vehículos By pass en dirección oriente - occidente y viceversa.