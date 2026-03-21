La Alcaldía de Montería informa que este domingo 22 de marzo serán implementados cierres viales más tempranos en importantes corredores de la ciudad. Ello en el marco del Campeonato Panamericano de Ciclismo 2026 que reúne a los mejores ciclistas del continente.

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Las restricciones de movilidad serán a partir de las 7:00 de la mañana, es decir, dos horas antes que las competencias que hubo durante la semana, y se extenderán hasta las 2:00 de la tarde, con el fin de garantizar la seguridad de los deportistas, la organización del evento y el acompañamiento del público.

El circuito principal iniciará en el Centro Comercial Buenavista, desde donde los ciclistas avanzarán hacia el norte hasta la glorieta de Mocarí. Posteriormente, regresarán por la calzada contraria en sentido sur hasta la glorieta de la calle 29, para finalmente retornar hacia el norte y culminar nuevamente en el punto de partida.

De acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico, los cierres incluyen sectores estratégicos como la calle 41, el puente Asilo, la glorieta de la calle 29 y la glorieta de Mocarí, donde se concentrará gran parte del circuito competitivo.

Además han dispuesto de rutas alternas al norte y al sur, así como cruces controlados esporádicos tipo bypass para facilitar la movilidad de los ciudadanos, así:

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El segundo anillo vial estará habilitado como ruta alterna, sobre la glorieta Mocarí habrá esporádicamente cruce de norte-sur-norte hacia la ruta nacional en dirección Montería Cereté y viceversa.

Sobre la calle 41 con Avenida Circunvalar estará habilitado un paso esporádico de vehículos By pass en dirección oriente - occidente y viceversa.

Los residentes en los barrios El Recreo y San Francisco tendrán habilitado el paso hacia el sur de la ciudad tomando la carrera segunda ronda norte; para ingresar a la zona noroccidental de la Avenida Circunvalar deberán tomar la variante, ingresar al barrio Mocarí y luego acceder al sector por la carrera 1C.

Como rutas paralelas al norte y sur de Montería estarán habilitadas las carreras 1C, 9, 10, 12, Ranchos del Inat y la Variante Mocarí.

Debido al cierre total de la Avenida Circunvalar, los conductores que se dirijan hacia el norte de Montería deberán planear sus viajes tomando anticipadamente las calles 22 o 24 cruzando hacia su zona de destino.

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Recomiendan a los conductores de vehículos pesados anticipar sus recorridos hacia el norte del departamento desviando por la vía Santa Lucía – Pelayo, o en su defecto la Variante San Carlos.

Este evento deportivo internacional no solo posiciona a Montería en los ojos del mundo, sino que también dinamiza la economía local y fortalece el turismo, demostrando que la ciudad está a la altura de grandes certámenes deportivos.