Un par de días después del atentado al estilo de la mafia que se registró frente a la entrada de un billar del norte de Barranquilla, Digno Palomino Rodríguez, jefe dentro de la estructura criminal ‘los Pepes’ salió al paso ante los señalamientos sobre su presunta participación en el atentado que dejó tres personas heridas, al parecer, cercanas a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, jefe de ‘los Costeños’.

Hay que señalar que hacia las 2:00 de la madrugada del pasado jueves 19 de marzo, criminales a bordo de un taxi atacaron a tiros a tres personas que se encontraban en el parqueadero del billar El Mister, localizado en la carrera 43 entre calles 82 y 84, en el norte de Barranquilla.

Las víctimas fueron identificadas como Julio Enrique Ruiz Polanía, de 39 años; Luis Bernal Castro Barrios, de 30, y José Armando Pertuz Montenegro, de 39 años. Al parecer, estos estaban acompañados de una mujer, pero esa información no fue corroborada por las autoridades.

El mismo día, la Policía comunicó que el hecho estaba relacionado con la sangrienta disputa entre las estructuras criminales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, al determinar la cercanía de una de las víctimas del atentado, en este caso Julio Ruiz Polanía, con Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

Julio Enrique resultó ser hermano de Dinelly Beatriz Ruiz Polanía, pareja del jefe de ‘los Costeños’ y quien en diciembre de 2024 entró en el radar de las autoridades luego de su captura en medio de un proceso por de lavado de activos. Cabe destacar que la mujer solo fue retenida por unas horas y luego un juez decidió ponerla en libertad.

Frente al hecho, desde el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, el condenado líder criminal hizo pública una carta dirigida a la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, en la que afirma estar “alejado de la violencia” y comprometido con un proceso de cambio personal.

El miembro de ‘Los Costeños’ también hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen contra personas que, según él, estarían intentando generar violencia en Barranquilla. En la carta mencionó a Digno Palomino y alias Chan, a quienes responsabilizó de buscar desestabilizar el orden público.

Esto coincidía con la hipótesis de las autoridades de que el ataque habría sido ordenado por ‘los Pepes’.

Ahora, también a través de una misiva, Palomino rechazó las acusaciones a las que se refirió como “infundadas”.

“Es inaceptable que cada vez que ocurra un hecho lamentable en la ciudad, se acuda de manera sistemática y ligera a mi nombre para señalarme como responsable sin que medie una investigación previa ni una sola prueba técnica que lo sustente. Rechazo rotundamente que personas ajenas al proceso judicial y ciertos sectores interesados ​​me utilicen como un objetivo fácil para justificar actos de violencia que no me pertenecen. Mi nombre no puede seguir siendo el recurso automático para cerrar investigaciones de manera apresurada ante el afán de resultados de la fuerza pública”.

Además hizo un llamado directo a la Fiscalía General de la Nación y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para que “sea la administración de justicia, bajo el imperio de la ley y el debido proceso, la que se encargue de esclarecer lo ocurrido”. Confío en que las autoridades judiciales actúen con la imparcialidad que les corresponda, basándose en pruebas reales y no en narrativas mediáticas o supuestos chats cuya veracidad y origen no han sido legalmente verificados”.