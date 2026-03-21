Con una inversión que transforma el tejido social, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara puso en marcha este viernes 20 de marzo la construcción del nuevo escenario recreo-deportivo del barrio Buenavista, en la comuna 3.

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El ciclista monteriano Álvaro Hodge, actual campeón del Panamericano de Ciclismo y quien defenderá su título este domingo 22 de marzo en la versión 2026 del campeonato que se realiza en el departamento, acompañó esta jornada.

La obra, que interviene un área de 6.249 metros cuadrados, cuenta con cancha de fútbol, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, senderos de patinaje y zonas de estancia. La inversión es de $4.745.146.350.

“Hoy le devolvemos la esperanza a Buenavista. Con este escenario no solo estamos entregando áreas deportivas, estamos entregando un espacio para la vida y la convivencia. Queremos que nuestros jóvenes cambien las calles por el deporte. Esta obra es un paso firme para llevar a Córdoba a otro nivel en competitividad y bienestar social”, expresó Zuleta Bechara.

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Por su parte, Oneider Daza, entrenador por más de 15 años en esta cancha, pensó que la obra nunca llegaría y hoy agradece por todo lo bueno que trae esta obra.

“Para nosotros los entrenadores, contar con una infraestructura de esta calidad es un sueño. Ahora tendremos un lugar digno con cerramientos adecuados y espacios múltiples donde podemos formar a las futuras estrellas del deporte cordobés sin los riesgos que teníamos antes”, dijo el entrenador.

Justo Vega, habitante del sector, tampoco se cambia por nadie luego de la puesta en marcha de esta obra. “Llevábamos años esperando que este terreno dejara de estar en mal estado. Gracias a la gobernación por escucharnos y hacer esto realidad para nuestra comunidad”.

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Más allá de las cifras y los materiales, la puesta en marcha de este complejo marca el fin de una era de abandono en el sector y con este proyecto, enmarcado en el Plan de Desarrollo “Córdoba lo tiene todo”, recuperando la tranquilidad y transformando la dinámica social de la zona, demostrando que el deporte es la herramienta más poderosa para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los monterianos.