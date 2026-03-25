En el marco de la atención a la emergencia provocada por las inundaciones del pasado mes de febrero, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, firmó un memorando de entendimiento con Nils Grede, representante y director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en Colombia.

Lea también: Investigan muerte a bala de funcionario de la Rama Judicial dentro de su apartamento en Boston

El propósito de este es fortalecer la respuesta humanitaria en el municipio, por lo que a través de él implementarán una estrategia de atención dirigida a 40 mil personas afectadas con transferencias monetarias no condicionadas y apoyos alimentarios, con el objetivo de aliviar las condiciones de vulnerabilidad de las familias damnificadas y garantizar su acceso a alimentos durante esta etapa crítica.

La intervención contempla la entrega de ayudas de manera mensual durante un período de tres meses, priorizando a las comunidades más impactadas por la emergencia, en articulación con los procesos de caracterización y focalización que adelantó la administración municipal.

Lea también: Rescatan a niño de cuatro años que fue hallado en estado de abandono dentro de una habitación arrendada

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó este martes 24 de marzo desde la ciudad de Medellín la importancia de esta alianza como un paso clave para seguir acompañando a las familias afectadas.

“Seguimos gestionando y articulando esfuerzos con organismos internacionales para atender de manera integral a nuestra gente. Este acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos nos permite avanzar en soluciones concretas que alivian las necesidades más urgentes de las familias que hoy enfrentan las consecuencias de las inundaciones”.

Lea también: Alcalde de Sincelejo le confirma a Mindeportes que la ciudad se alista para el Mundial de Sóftbol

Kerguelén García puntualizó que “cuando la situación de emergencia es grande, la respuesta tiene que ser aún más grande, por eso tocamos puertas y hoy el Programa de Alimentos de la ONU está en nuestro municipio ayudando a nuestra gente. En Montería no dejamos a nadie atrás”, puntualizó.