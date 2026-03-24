Las autoridades de Bogotá rescataron a un niño de cuatro años de edad que fue encontrado en estado de abandono en una habitación arrendada en la localidad Santa Fe, centro de la capital del país.

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El caso fue descubierto en medio de un operativo de control adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local de Santa Fe, en el sector de Alameda.

El menor fue hallado completamente solo y en aparente condición de desnutrición durante inspecciones a los ‘pagadiarios’ de la zona.

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Los pagadiarios son una modalidad de residencia en la que el alquiler de una habitación o una cama se paga a diario, cada semana o con otra periodicidad.

“El menor estaba en condiciones precarias, en un espacio reducido y sin evidencias de cuidado adecuado”, detalló la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en un comunicado.

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Indicó que además el niño presentaba signos visibles de descuido y aparente desnutrición, lo que motivó la activación inmediata de la ruta de protección.

El niño fue trasladado por la Policía y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que inició el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Tras recoger algunos testimonios en el lugar, las autoridades determinaron que la madre del menor de edad “sería trabajadora sexual en la zona”.

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El operativo también dejó la captura en flagrancia de tres personas por el delito de hurto, así como la recuperación de un celular robado minutos antes.

“Una víctima de hurto alertó a los uniformados sobre el robo de su celular. Gracias a la rápida reacción, los policías ubicaron a los presuntos responsables en un hotel cercano. Durante el procedimiento, les fue hallado el dispositivo, lo que permitió su captura inmediata”, destacó la Policía.