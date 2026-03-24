Un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Jairo Noreña Vásquez, el sujeto señalado de asesinar a una mujer trans el pasado 25 de febrero en Manizales, en el departamento de Caldas.

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Noreña Vásquez fue imputado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, el exalcalde de Filadelfia y subgerente comercial del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas) ingresó a una residencia de razón social ‘Media Luna’, ubicada en la carrera 24 con calle 20 – pleno centro de centro de Manizales – junto a la víctima, conocida como Daniela, pero minutos después se escucharon detonaciones con arma de fuego.

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Se presume que el procesado, habría accionado el arma que portaba legalmente, dejando herida de gravedad a la mujer de 30 años – oriunda de Riohacha –, quien recibió un tiro en su abdomen y falleció el pasado 5 de marzo.

Según información publicada por ‘La Patria’, otra mujer trans dio aviso a las autoridades, quienes llegaron hasta el lugar y hallaron a Noreña Vásquez totalmente desnudo y portando una pistola 9 milímetros con salvoconducto, la cual fue incautada.

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En su momento, el hoy detenido alegó que estaba siendo víctima de un robo y que había sido intimidado con un cuchillo; sin embargo, las autoridades no hallaron el arma blanca. Se conoció que durante el procedimiento se encontraron elementos sexuales y estupefacientes.

Vale mencionar que en medio del hecho, uno de los disparos impactó la puerta de otra habitación, dejando herido a otro hombre que se recupera en un centro asistencial de la ciudad.

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Noreña Vásquez no aceptó los cargos que le fueron imputados en este caso.