La reconocida banda mexicana Caifanes anunció su regreso a Colombia como parte de su gira internacional de 2026.

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El grupo visitará Cali, Manizales, y Medellín durante el mes de septiembre, en una serie de conciertos muy esperados por sus seguidores.

Estas son las fechas en que se presentarán Caifanes en Colombia

En Cali estarán el 11 de septiembre en la Arena Cañaveralejo; en Manizales: 17 de septiembre en la Plaza de Toros y en Medellín: 19 de septiembre en el City Hall El Rodeo.

Su tour comenzó en febrero en San Pablo del Monte, México, y está previsto que finalice el 21 de noviembre en Hermosillo.

Durante este recorrido, la banda también visitará países como El Salvador, Chile, Perú, Argentina, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, España e Inglaterra, además de múltiples ciudades en Estados Unidos.

Asimismo, el grupo compartió un mensaje destacando la conexión con el público latino y la emoción que se vive en sus conciertos, donde la música logra unir a desconocidos en un mismo sentimiento.

¿Cuándo será la venta de entradas de los Caifanes en Colombia?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster en preventa para clientes de Banco Falabella este 8 de abril desde las 9:00 a. m. Mientras que la venta general será 10 de abril desde las 10:00 a. m.

¿Quiénes son los Caifanes?

Caifanes es una de las bandas más influyentes del rock en español. Fue fundada en 1987 y ha tenido dos etapas principales, una primera entre 1987 y 1995, y una segunda desde 2011 hasta la actualidad.

Tienen canciones como: Caifanes (1988), El Diablito (1990), El Silencio (1992) y El Nervio del Volcán (1994). También son famosos por la canción “Los Dioses Ocultos”.