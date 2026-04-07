La cantante colombiana Karol G vuelve a despertar interés internacional por su participación en el Festival Coachella 2026, donde compartirá escenario como una de las headliners junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista conocida por éxitos como ‘Tusa’, se presentará los domingos 12 y 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos, recinto que nuevamente albergará a miles de fanáticos del festival.

Esta será la segunda aparición de la ‘Bichota’ en uno de los eventos musicales más importantes del planeta, y representa un hecho histórico: en 2026, Karol G se convierte en la primera colombiana en encabezar el prestigioso cartel del festival.

Asimismo, la expectativa crece ante una posible sorpresa en el escenario: la presencia de la mexicana Thalía. La estrella generó revuelo en redes sociales al compartir una foto en Instagram donde se ven dos figuras femeninas de espaldas, con estética tropical y vestuarios cargados de plumas. Los fans no tardaron en reconocer a las artistas, alimentando los rumores sobre una colaboración en vivo durante el show de la colombiana.

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Expectativas y sorpresas en el show de Karol G

Más allá de la alineación del festival, toda la atención está en la propuesta de Karol G. Con su concepto ‘Tropicoqueta’, la intérprete de ‘Ivonny Bonita’ busca rendir homenaje a sus raíces latinas mediante un espectáculo visual lleno de color, coreografías y narrativa estética.

Durante la fiesta de Vanity Fair posterior a los Premios Óscar, la cantante manifestó que “he estado trabajando tan duro, como soñando con esta noche. Ha sido difícil, mucho trabajo, mucha preparación, muchos detalles, detalles hermosos. Va a ser increíble, tan hermoso”.

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La planificación del show comenzó meses atrás: el equipo creativo inició los diseños en noviembre de 2025 y los ensayos arrancaron en enero de 2026, con la artista afinando cada detalle para garantizar una conexión total con el público internacional. “Empezamos los ensayos en enero, y hemos estado una y otra vez, pero vas a ver por qué”, dijo la paisa.

Finalmente, aunque ya había pisado el escenario de Coachella, esta edición la consolida como la primera colombiana en encabezar el festival y la primera mujer latina en lograrlo, marcando un avance histórico para la representación femenina en la industria musical global.