La cultura vuelve al Palacio Amarillo. El Centro Cultural de la Antigua Aduana mantiene activa su agenda gratuita para los cientos de visitantes locales, nacionales y turistas que disfrutan mes a mes las instalaciones de este emblemático espacio de la ciudad.

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Con exposiciones, talleres, conferencias, clubes de lectura y escritura, lanzamiento de libro y una amplia programación para niños y niñas, la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta garantiza el acceso e inspiración para la expansión creativa de sus públicos.

La programación del mes de abril inicia el miércoles 8 a las 6:30 de la tarde con la inauguración de la Exposición Artística Disparates de Carnaval de Martha Luz de Castro. En esta velada se presenta una serie que reinterpreta el imaginario del Carnaval de Barranquilla a través del claroscuro emocional de Goya. ¡Imperdible!

Sigue la agenda con el taller Talento Artesano a las 2 de la tarde los días 9, 16, 23 y 30. Este taller es liderado por las Damas grises Sandra Revueltas, Sandra Barrero y Sandra Peñaloza y es de entrada libre.

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Los sábados 11 y 25 ofrecen un taller y un club de 9:00 a 11:00 de la mañana. El Taller de Escritura Creativa va de la mano de la escritora Isabella Trespalacios y el Club de lectura Mujer y Literatura es coordinado por Anabell Posada. En este último leerán Vivir entre lenguas de Sylvia Molloy y Agua viva de Clarice Lispector.

El 15 de abril se vivirá una jornada muy especial con relación a los 100 años del natalicio de Álvaro Cepeda Samudio. Será un conversatorio sobre la vida intensa del barranquillero emblemático por su pluma y tantas otras facetas de El Nene. A las 6:30 p.m. en el auditorio Mario Santo Domingo, estarán los escritores y periodistas Claudine Bancelín y Carlos Polo, estudiosos e investigadores de la vida y obra de Cepeda Samudio. Entrada libre, para todo público.

El 16 de abril será el lanzamiento del libro La condesa de El Prado en la Hemeroteca a las 6:30 p.m. en conversación entre su autor Salomón Asmar y la creadora de contenido literario Annie Vives.

Esta programación se lleva a cabo en el Palacio Amarillo de Barranquilla, la Antigua Aduana, y es posible gracias al apoyo y confianza de instituciones como la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Cruz Roja seccional Atlántico.

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En palabras de José Bedoya, director ejecutivo de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, “este complejo cultural tiene todo para que cada vez que deseen visitarnos encuentren novedades no solo desde nuestra programación sino, también, en la oferta permanente que mantenemos viva. En la Aduana encontrarán la Biblioteca Piloto del Caribe y su Biblioteca infantil, La Galería, el Centro Interactivo de Memoria Urbana y el Archivo Histórico del Atlántico. Aquí, siempre, les esperamos y recibimos como custodios de la memoria y gestores de un ecosistema cultural que fortalece e incita al disfrute desde lo tangible pero también al conocimiento, la memoria colectiva y la identidad”.