No quiere que le digan que es de color. Él le grita al mundo “Negro soy”. Ese es el llamado que hace el artista caribeño Mulato Bantú en su nuevo sencillo que lleva ese mismo nombre.

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Este es el segundo sencillo del próximo trabajo discográfico del cantautor el cual promete ser una obra que refleja la identidad afrocolombiana y la resistencia de los pueblos oprimidos.

La canción habla de la identidad y la autoaceptación, con una letra que celebra la negritud y la herencia africana. El cantautor caribeño es conocido por sus letras profundas y su música que evoca la nostalgia y el sentimiento de la diáspora africana.

Mulato Bantú es el autor de la letra, la música y los arreglos de la canción, la cual fue grabada y mezclada en Jambo Récords, producida por Mulato Bantú y Nacho Nieto, el mastering fue realizado por Camilo Silva, mientras que el arte de la portada estuvo a cargo del artista Emilber Andrade.

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Para esta canción el cantautor caribeño tuvo como invitado al violinista cubano Jelyen Baso, quien dio pinceladas del jazz y del World Music al tema, evocando la trova cubana y la canción latinoamericana, donde la guitarra, la voz y el violín protagonizan un diálogo entre acordes y melodías profundas que contrastan con la lírica.

“Negro soy” es lanzada por el sello independiente Palenque Récords y será distribuida a través de las plataformas digitales.

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