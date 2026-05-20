Una nueva cita cultural se cumplirá este sábado y domingo desde Bogotá, donde se cumplirá una nueva edición de Colombia al Parque. Es por ello que desde ya Canal Capital, el canal oficial de los Festivales al Parque, se alista con toda su capacidad y experiencia para las dos jornadas de nueve horas continuas de emisión cada una, en las que la audiencia de todo el país podrá disfrutar de este encuentro intergeneracional y multicultural, donde la música conecta territorios, memorias, tradiciones y nuevas narrativas sonoras.

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La transmisión contará con la conducción de Andrés Salazar y Danny Galvis, quienes acompañarán al público en un recorrido por las diferentes sonoridades y expresiones culturales que harán parte del festival. Detrás de ellos un equipo técnico de alrededor de 40 personas, una móvil de transmisión y seis cámaras.

En esta gran celebración de las músicas y los territorios latinoamericanos, que tiene como escenario el Parque de los Novios, artistas nacionales, distritales e internacionales harán parte de una programación que este año gira alrededor del concepto “Arrullo, fiesta y siembra”, una apuesta curatorial que pone en el centro a las cantoras como guardianas de la memoria, tejedoras de comunidad y protagonistas de procesos de transformación cultural.

Cortesía Esta es la imagen oficial del evento.

Será un recorrido dividido en tres momentos: Las que cantan la fiesta, Las que arrullan el alma y Las que siembran, integrando propuestas musicales tradicionales y contemporáneas, momentos que de alguna manera y sin proponérselo, se convierten también en un homenaje a Totó La Momposina, una artista que, como se expresa en la comunicación que anunció su fallecimiento “con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.

La nómina musical

Orquesta de Lucho Bermúdez: es una de las agrupaciones más emblemáticas de la historia musical colombiana y latinoamericana. Con un formato de big band y un legado de cerca de dos mil partituras, la agrupación ha realizado miles de presentaciones, grabado más de 150 discos y llevado éxitos como Colombia Tierra Querida y Carmen de Bolívar a escenarios internacionales en América y el Caribe.

Martina Camargo: una de las voces más importantes de la tambora y de las tradiciones musicales del sur de Bolívar. Desde San Martín de Loba, Bolívar, ha dedicado su vida a preservar y difundir las músicas ancestrales del Caribe colombiano, consolidándose como una de las grandes cantadoras del país y embajadora de las tradiciones orales afrocaribeñas.

Quilapayún: agrupación fundamental de la nueva canción chilena y referente histórico de la música latinoamericana. Con más de cinco décadas de trayectoria, Quilapayún alcanzó reconocimiento internacional con obras como La muralla, El pueblo unido jamás será vencido y la cantata Santa María de Iquique.

Cortesía La dominicana Belkis Concepción y sus Chicas llegan con su merengue.,

Belkis Concepción y Las Chicas: desde República Dominicana llega una de las primeras orquestas femeninas del género y que revolucionó el merengue latinoamericano. Pianista, directora y referente de la participación de las mujeres en la música tropical, Belkis abrió camino para nuevas generaciones de artistas en una escena históricamente dominada por hombres y popularizó e interpretó éxitos como La Media María y El Negro no puede.

Amantes del Futuro: proyecto liderado por el productor mexicano Ima Felini y considerado uno de los referentes de la llamada cumbia futurista. Su propuesta mezcla cumbia colombiana, sonidera, chicha peruana y electrónica, conectando la tradición popular latinoamericana con nuevas búsquedas urbanas y digitales que han influido en escenas musicales de distintos países.

Martha Gómez: llega con una obra reconocida internacionalmente por integrar canción de autor y jazz. Ganadora del Latin Grammy en 2014, su repertorio aborda temas como la memoria, la migración y la identidad cultural latinoamericana.

Bambarabanda: es una agrupación originaria de Pasto creada en 2001 que se ha consolidado como una de las propuestas más representativas de la fusión musical colombiana. Su sonido mezcla ritmos andinos, músicas del Caribe, rock, ska y sonoridades latinoamericanas con elementos tradicionales del sur del país vinculados a las raíces culturales de Nariño.

Bejuco: colectivo del Pacífico sur colombiano que ha llevado la fuerza de la marimba y los cantos tradicionales tumaqueños a nuevos escenarios. Ha construido una propuesta que combina tradición, identidad y exploración sonora, manteniendo el alma del Pacífico como centro de su creación.

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Corazón Santandereano: agrupación familiar dedicada a preservar las guabinas y torbellinos de la provincia de Vélez, los que acompañan con coreografías tradicionales. Mantiene viva una transmisión de saberes ancestrales que incluye el aprendizaje del tiple, el requinto y diversos instrumentos de percusión propios de la región.

Killabeatmaker: productor y performer que fusiona electrónica, beatboxing, rap y músicas tradicionales colombianas. Ha construido un lenguaje sonoro que mezcla influencias urbanas con ritmos de raíz, acompañado en vivo por percusiones, gaitas y voces.