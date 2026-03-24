La fiscal general, Luz Adriana Camargo, advirtió este martes en rueda de prensa desde el búnker de la Fiscalía que no hay pruebas de que el cabecilla de la Segunda Marquetalia, alias El Zarco Aldinever, esté muerto.

Este jefe disidente es uno de los principales señalados por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado en junio de 2025, y además había sido dado por muerto meses atrás.

Según la funcionaria, el contacto para ejecutar el crimen, que tuvo motivaciones políticas, se habría realizado a través de alias Zarco Aldinever, quien, por medio de alias Yako, se encargó de ubicar la estructura sicarial.

Aldinever había sido dado por muerto en agosto de 2025, supuestamente asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela. Y el Gobierno dijo se había verificado la autenticidad de esa información.

Sin embargo, la fiscal Camargo explicó: “Está vivo, es decir, nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto, para nosotros El Zarco Aldinever está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se solicita y se expide la orden de captura”.