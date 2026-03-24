La fiscal Luz Adriana Camargo anunció este martes en rueda de prensa que la Fiscalía solicitó y obtuvo siete órdenes de captura contra el denominado estado mayor de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC y el señalado coordinador principal del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025.

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“Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho; y por la línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo; y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever”, se lee.

Indicó la jefa del ente acusador que a estas personas se les atribuyen los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la ‘Segunda Marquetalia’”, aseguró la fiscal Camargo.

El organismo de investigación penal estableció que Kendry Téllez Álvarez sería el articulador y el responsable de la planeación, coordinación y financiación del homicidio, y se habría encargado de contactar a Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, a comienzos de 2025. En su momento, presuntamente se puso en contacto directo con alias ‘El Zarco’, en una reunión que programó y organizó en zona de frontera con Venezuela.

Posterior a este encuentro, Téllez Álvarez, al parecer, informó a alias El Viejo que el objetivo sería el senador Uribe Turbay, por cuya muerte se pagaría 1.000 millones de pesos. La labor de Téllez Álvarez habría estado mediada por instrucciones de mayor jerarquía de la ‘Segunda Marquetalia’, orientadas a generar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país, indica el reporte.

“De acuerdo con los criterios estudiados y la cantidad de inferencias y premisas que lo respaldan, así como del informe de perfilación victimológica realizado para este caso, el asesinato del doctor Uribe Turbay fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial de Colombia. Así las cosas, el homicidio reúne todos los criterios para definirse como un magnicidio”, enfatizó la fiscal general de la Nación.

Haciendo un balance de los resultados investigativos, la Fiscalía detalló que en nueve meses de actividades investigativas y trabajo articulado con equipos de policía judicial de la Policía Nacional y del CTI, se ha judicializado a nueve de los señalados implicados en el magnicidio. Estas personas se encuentran privadas de la libertad y han sido vinculadas, de acuerdo con su responsabilidad y participación individual en los hechos, por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

Además, tres de los procesados están condenados mediante preacuerdo entre ellos Simeón Pérez Marroquín, el enlace entre los determinadores y la red delincuencial que ejecutó el crimen, quien fue condenado a 22 años y 4 meses de prisión; Carlos Mora González, quien realizó labores de vigilancia en el lugar del ataque y transportó a otros implicados, sentenciado a 21 años de prisión; y Katherine Andrea Martínez Martínez, quien participó en varias reuniones de planeación y se encargó de recoger la pistola tipo Glock utilizada en el atentado, condenada a 21 años y 2 meses de prisión.

Asimismo, el adolescente de 15 años que disparó contra el senador fue sancionado de acuerdo con los parámetros del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, concluyó Camargo.