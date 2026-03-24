Con el paso de las horas comienzan a conocerse los testimonios de los sobrevivientes del accidente del avión militar que el lunes se estrelló en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, y que deja hasta ahora 69 muertos y 57 heridos, según el más reciente reporte de las fuerzas militares divulgado este martes.

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Agencia EFE Imágenes del avión militar accidentado en Putumayo.

Uno de esos relatos es el del soldado profesional Mauro Peñaranda, quien hace parte del grupo de sobrevivientes que este martes narró vía telefónica a periodistas en Bogotá los momentos de angustia vividos a bordo del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar en Puerto Leguízamo.

De los 69 fallecidos, 61 eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía, indicaron las autoridades en un comunicado.

Relato de soldado sobreviviente

Según el testimonio del soldado Peñaranda, la emergencia comenzó minutos después del despegue, cuando en pleno vuelo la aeronave presentó comportamientos anómalos.

“Se iba hacia un lado y se escuchaba un ruido (…) el avión traqueaba”, relató a ‘RTVC’ el militar, quien aseguró que no recibieron instrucciones claras desde la cabina en medio de la situación.

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Peñaranda, quien integra el grupo de 57 sobrevivientes y recibe atención médica en el Hospital Militar de Bogotá por golpes y lesiones, explicó que durante la caída los ocupantes intentaron sujetarse como pudieron dentro de la aeronave.

Rastreo de Redes/EFE

Tras el impacto, el uniformado describió escenas de caos y desesperación y aseguró que muchos de los ocupantes gritaban, lloraban o pedían no ser abandonados en medio de la emergencia.

El soldado reveló que no tiene claridad sobre cómo logró salir de la aeronave en llamas y al ser consultado sobre las versiones que apuntan a un posible sobrepeso de la aeronave, indicó que en el avión viajaban más de un centenar de soldados con su equipo, lo que hacía que la carga fuera considerable, aunque evitó atribuir responsabilidades o confirmar si esa condición influyó en el accidente.

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“Yo no sé ni cómo salí de ahí la verdad… salté y me salí”, sostuvo.

El militar también destacó el papel de la población civil en la atención inicial de los heridos y, según su relato, habitantes de fincas cercanas acudieron rápidamente al lugar del siniestro y trasladaron en sus motocicletas a varios de los heridos hasta centros asistenciales.

Captura de video

De acuerdo con la información oficial de los 57 sobrevivientes, 23 reciben atención médica en el Hospital Militar de Bogotá, 26 en el Batallón de Sanidad Militar, también en la capital colombiana, mientras que los ocho restantes están internados en hospitales de Florencia, la capital del sureño departamento del Caquetá.

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Sobre las víctimas mortales cuya cifra aumentó este martes a 69, las autoridades colombianas han revelado sus identidades y entre el grupo destaca la historia de los hermanos Santiago y Daniel Esteban Arias, oriundos del municipio de Puerto Libertador, en el caribeño departamento de Córdoba, donde su familia hoy llora su partida.