El comandante de los Bomberos en Puerto Leguízamo, Putumayo, Eduardo Sanjuán, dijo este martes que de acuerdo a los testimonios recogidos en la zona del accidente el pasado lunes del avión militar, que deja hasta el momento 68 muertos y 57 heridos, el Hércules C-130 pudo haber golpeado la pista al momento de despegar.

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El oficial de los Bomberos indicó en la emisora Blu Radio que “se habla de que el avión, al momento de despegar, golpeó la parte de atrás”.

No obstante, aclaró que no existe confirmación oficial sobre las causas del siniestro de la aeronave de la FAC que iba de Puerto Leguízamo a Puerto Asís, también en el Putumayo.

“La información proviene de testigos y de un militar presente en la pista, pero todo son especulaciones y las autoridades aún no han entregado un reporte definitivo”, precisó.

Y sobre las labores de rescate reportó que “cuando se recibió el llamado, hicimos presencia en el lugar con las unidades disponibles”.

Sin embargo, advirtió que las condiciones de acceso al sitio del accidente complicaron las labores de rescate, ya que los vehículos solo pudieron avanzar hasta cierto punto, además de que no había claridad sobre la ubicación exacta, por lo que al llegar el avión ya estaba envuelto en llamas.

“Lo primero fue socorrer a los lesionados y luego instalar el carrotanque”, pero explicó en que el avión militar “los proyectiles que estaban explotados eran un riesgo inminente”.

Y concluyó que, al no tener la espuma adecuada para este tipo de emergencias aéreas, “la gente nos llevó Fab y con eso, después de 3 horas, pudimos liquidar el incendio”, destacando la ayuda de la comunidad y de los infantes de marina de la base cercana que una vez se registró el accidente corrieron a rescatar a los heridos y a buscar agua de fuentes naturales cercanas.