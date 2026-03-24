Casi 24 horas después del accidente del avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, se siguen conociendo detalles de las causas, pero también de las labores de rescate, que continúan en el sitio.

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Sobre esto último dio más detalles el alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos, en Blu Radio. El mandatario local confirmó que se hallaron los cuerpos de dos de los militares que estaban desaparecidos, lo que hace que la cifra de muertos suba a 68 personas.

“Quiero anunciar, y lamentamos dar estar noticia, nos acaba de subir el número de fallecidos a 68... Encontramos dos de los que estaban desaparecidos, porque continuamos en esa búsqueda y rescate... Nos quedarían dos desaparecidos más, según nos mantienen informados los organismos de rescate”, declaró Bustos en el medio nacional este martes 24 de marzo.

El alcalde también comentó que Puerto Leguízamo está consternado por la tragedia, que muchos de los habitantes han estado ayudando en las labores de rescate desde el momento del accidente.

“Es algo que nunca había pasado en nuestro municipio... Parte de los héroes son de la comunidad. Gracias a la solidaridad alcanzamos a salvar muchas vidas... Cerca del sitio del accidente hay una vía de tierra que la comunidad había hecho y eso permitió que la comunidad llegara. Llegaron en moto, en motocarro, empezaron a sacar gente, sacaron a gente pidiendo auxilio de los escombros. Gracias a Dios lograron sacar gente que las llamas ya le estaban llegando”, añadió el alcalde.

Hay que recordar que el accidente del avión tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se registró en la mañana de este lunes 23 de marzo.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, indicó que se registran 57 heridos, así como dos desaparecidos y una persona ilesa.

Horas después del accidente, el Hospital Militar Central confirmó que a sus instalaciones han sido ingresados 24 pacientes; de los cuales uno de ellos es un rescatista que se encontraba en la zona.

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A través de un comunicado, el centro médico señaló que 21 de las víctimas se encuentran hospitalizados en piso, uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias.

“El Hospital Militar Central ha dispuesto de todas sus capacidades médicas, tecnológicas y de infraestructura para garantizar una atención especializada, segura y oportuna al personal y sus familias.”, se lee en el comunicado.

Según su balance antes del hallazgo de dos militares en la mañana de este martes, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis eran miembros de la tripulación de la FAC y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional.

El jefe militar agregó que hay 57 militares heridos, que fueron evacuados, de los cuales ocho fueron trasladados a la ciudad de Florencia, capital del vecino departamento de Caquetá, y 49 a Bogotá.

De los heridos trasladados a la capital, 19 reciben atención en el Hospital Militar y otros 30 “que no revisten mayor gravedad”, fueron ingresados en el Batallón de Sanidad Militar, agregó el general López.