En la consulta de pareja, una de las frases más frecuentes que escucho es: “Yo doy todo por esta relación, pero siento que mi pareja no lo valora”. Curiosamente, muchas veces la otra persona responde exactamente lo mismo.

¿Cómo es posible que dos personas que se aman profundamente se sientan emocionalmente desconectadas? La respuesta suele estar en una realidad simple pero poderosa: no todos expresamos ni recibimos el amor de la misma manera.

El concepto sobre clínico sobre los “lenguajes del amor” explica que cada persona tiene formas distintas de interpretar el afecto. Mientras una persona puede sentirse amada a través de palabras cariñosas, otra lo que necesita es tiempo de calidad, o contacto físico, o actos de servicio o detalles materiales para experimentar esa misma conexión emocional. El problema aparece cuando damos amor en el lenguaje que nosotros entendemos, pero no en el que nuestra pareja necesita.

Por ejemplo, imaginemos a una mujer que constantemente prepara la comida favorita de su pareja, organiza la casa y resuelve problemas cotidianos para demostrar cariño. Para ella, cuidar es amar. Sin embargo, su pareja quizás anhela conversaciones profundas, atención emocional y momentos compartidos sin distracciones. Ambos aman, pero hablan idiomas emocionales distintos.

Esta diferencia no significa incompatibilidad. Significa desconocimiento emocional. Muchas parejas pasan años intentando sentirse comprendidas sin darse cuenta de que están enviando mensajes afectivos en frecuencias distintas. Cuando esto ocurre, pueden aparecer sentimientos de frustración, rechazo o soledad dentro de la relación.

Aprender el lenguaje emocional de la pareja requiere observación y empatía. Una pista importante es preguntarse: ¿de qué se queja más mi pareja? Una persona que dice “nunca pasamos tiempo juntos” probablemente valore la atención y la presencia.

Alguien que expresa “ya ni me abrazas” quizás necesite contacto físico para sentirse seguro emocionalmente. Del mismo modo, observar cómo tu pareja expresa amor también puede revelar lo que necesita recibir.

Otro aspecto fundamental es entender que los lenguajes del amor no son estáticos. Cambian con las etapas de la vida. Durante períodos de estrés laboral, crianza o dificultades personales, una persona puede necesitar más apoyo práctico que palabras románticas. En otros momentos, puede buscar mayor cercanía emocional o física. Las relaciones saludables son aquellas que logran adaptarse a estas transformaciones.

Sin embargo, comprender el lenguaje del amor de la pareja no implica anular las propias necesidades. Una relación sana se construye cuando ambos miembros aprenden a dar y recibir de manera consciente. Amar bien no significa amar como uno quiere, sino también como el otro necesita.

@drjosegonzalez