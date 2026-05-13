Faltan muy pocos días para el proceso de elección del nuevo presidente, en primera vuelta; por eso han sido numerosos columnistas, periodistas y también ciudadanos corrientes que han exhortado al candidato Iván Cepeda para que participe en los debates con los aspirantes Paloma Valencia, Abelardo De La Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López; el destacado periodista de El Tiempo, Luis Noé Ochoa Galvis, sostuvo en forma categórica que “es una ley eterna que quien no habla no gobierna”.

Toda la comunidad que se atreve a asegurar lo anterior tiene toda la razón y es seguro que muchos pensamos que los debates, además de ser muy importantes, le dan a millones de electores las razones, juicio y conocimiento sobre las propuestas de los aspirantes a gobernar el país desde el próximo 7 de agosto.

Claro que además de fundamentales los debates abren la puerta para saber sobre los temas en que hay consensos futuros en materia de programas que puedan cristalizarse de acuerdo a la situación social, política y económica del país.

Es interesantes recordar la frase del filósofo norteamericano William Penn quien sostuvo que “en todos los debates, que la verdad sea tu objetivo, no la victoria”.

Todos los habitantes debemos ser conscientes que la situación económica de Colombia obliga a cualquier futuro gobierno a hacer una reforma tributaria y por eso desde ahora a los candidatos del “festín de la democracia” les sugerimos que en sus promesas de gobierno no aseguren que están descartadas reformas a la estructura tributarias.

Sí los debates y entrevistas de los candidatos no fueran sobresalientes los ciudadanos en general de Colombia no estaríamos enterados de las promesas más importantes que incumplió el presidente Gustavo Petro; ejemplos, el actual mandatario, no elimino el 4x1.000, gravámen a los movimientos financieros; tampoco perdonó las deudas de miles de estudiantes con el Icetex, ni eliminó los peajes en las carreteras del país, tampoco cumplió la iniciativa de no alzar los precios de la gasolina y lo peor, olvidó su promesa de no hacer reformas tributarias.

Ahora bien lo que si cumplió al pie de la letra fue su fatídica expresión del “Shú, Shú,Shú” para exterminar el sistema de la salud que ahora afronta la peor crisis y caos de su historia y, por otra parte, eliminó el apoyo económico del gobierno a la entidad Colfuturo, entidad que otorga préstamos becas a estudiantes destacados para prepararse mejor en el exterior.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo