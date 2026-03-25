Los habitantes del municipio de Planeta Rica, en Córdoba, amanecieron consternados este miércoles 26 de marzo por el crimen de una mujer, al parecer a manos de su expareja sentimental.

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De acuerdo con versiones de la ciudadanía, el crimen de Luz Yanet Macea Hernández, de 30 años y madre de dos hijos, se registró la noche del martes 24 en el corregimiento Providencia.

La mujer habría sido sorprendida por su expareja en un patio, donde al verla sola la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida.

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Dicen los vecinos que era costumbre que la mujer transitara por ese sector donde su asesino la esperó para cobrar agredirla.

Asesinaron a balazos a un influencer en Sincelejo

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El creador de contenidos digitales Béder de Jesús Oviedo Correa, nativo del municipio de Lorica, en Córdoba, perdió la vida en Sincelejo, Sucre, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El crimen, que es el número 13 en Sucre en lo corrido del mes de marzo y el quinto en Sincelejo, se registró la madrugada de este miércoles 25 de marzo.

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Las versiones oficiales del hecho de sangre dan cuenta que a las 11:55 de la noche del martes en la carrera 4 con calle 24C del barrio Ciudad Satélite los vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que los policías del cuadrante de vigilancia al ser enterados del caso se desplazaron hasta este hallando sangre sobre la vía pública.

Esta correspondía al influencer Béder de Jesús que había sido auxiliado por ciudadanos y trasladado al Hospital Universitario, en Sincelejo, donde se produjo su deceso debido a la gravedad de las heridas recibidas, dos de ellas en el tórax.

La Policía, que investiga los hechos, reporta que “al verificar el sistema de antecedentes SPOA, se constató que el hoy occiso presentaba anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto”.