En un acto que reafirma el compromiso con la participación y el liderazgo juvenil, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, radicó ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza que crea el Programa Departamental de Fortalecimiento a la Participación de los Consejos Municipales y Departamental de Juventud.

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Con este programa la administración busca garantizar mejores condiciones de participación a las y los jóvenes del departamento que en la mañana de este martes 24 de marzo estuvieron representados en los consejeros de juventud de distintos municipios que acompañaron la radicación del proyecto.

Durante su intervención, el gobernador Erasmo Zuleta recordó que fue parte de ese Congreso que modificó la Ley de la Juventud y que estableció los Consejos Municipales de Juventud para que los jóvenes consejeros fueran elegidos democráticamente en cada uno de sus territorios. “Esta es una ordenanza que va a garantizar que la juventud cordobesa no solamente sea una juventud que participa de manera escasa en la elección democrática de sus consejeros y representantes de su municipio, sino que efectivamente tenga voz y poder en el departamento de Córdoba”, dijo.

Incentivo

Con el programa otorgarán un incentivo económico de hasta 500 mil pesos trimestrales para cada consejero municipal y departamental de juventud. Explicó el gobernador que hay una variable: los consejeros municipales de juventud recibirán 400 mil trimestrales y 500 mil pesos trimestrales los que hacen parte del Consejo Departamental de Juventud, “porque los Consejos Municipales sesionan en su municipio y los Consejeros Departamentales de Juventud, cada uno viene de su municipio y se encuentran en el municipio en que se pongan de acuerdo para realizar las respectivas sesiones de Consejo Departamental de Juventud”.

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Además del incentivo económico, la ordenanza propone una bolsa de hasta 100 millones de pesos para apoyar iniciativas. La ordenanza abre una bolsa anual de estímulos para financiar las mejores iniciativas formuladas por los Consejos Municipales de Juventud del departamento de Córdoba, así como las de plataformas, que estén alineadas con el Plan de Desarrollo Departamental y las políticas públicas de juventud. Los criterios se definirán en el Manual Operativo que expedirá la Secretaría de Juventud Departamental como herramienta técnica de implementación y control.

“No estamos creando privilegios, no estamos buscando generar asistencialismo hacia la juventud, porque no soy amigo del Estado asistencialista. Yo creo que el Estado debe enseñarle a los jóvenes y a la población a pescar, no a dar el pescado. Y lo que estamos buscando hoy desde este escenario, con esta ordenanza, es enseñarle a los jóvenes de Córdoba y a los jóvenes del país a pescar, a que ejerzan su liderazgo de manera propositiva y de manera correcta en todo el territorio departamental”, detalló.

Apoyo institucional

El proyecto, pionero en el departamento, plantea la creación de un mecanismo de apoyo institucional que permita superar barreras económicas que hoy dificultan el ejercicio de las funciones de los consejeros de juventud, especialmente en aspectos como el transporte, la asistencia a sesiones y la articulación con espacios de participación en el departamento.

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Con esta iniciativa, la gobernación busca consolidar un modelo de participación más incluyente, donde los jóvenes no solo tengan espacios de representación, sino también condiciones reales para ejercer su liderazgo y aportar a la construcción de políticas públicas y agendas juveniles en Córdoba.

Albert Anaya, que fue consejero de juventud, también reconoció lo que significa esta ordenanza para el rol de los consejeros. “Lo que hoy se presenta aquí es importante. Esta iniciativa del Gobernador es la respuesta a un clamor, a un sentir de las y los jóvenes; significa que está escuchando a los jóvenes, que está actuando con su visión; esta ordenanza representa en realidad una oportunidad real para que más jóvenes puedan asumir estos roles, para que no se sientan solos, para que tengan un respaldo y tengan herramientas suficientes y para que la participación deje de ser un esfuerzo individual y se convierta en una apuesta colectiva”, destacó en su intervención ante los diputados, a quienes invitó a acompañar esta iniciativa.

El diputado y presidente de la corporación, Gabriel Moreno Guerrero, expresó que “esta Asamblea recibe con buenos ojos este proyecto que puede ser pionero a nivel nacional, porque garantiza viáticos, formación, circulación y la posibilidad de un banco para presentar proyectos que repercutan en la importancia y en la calidad de vida de los jóvenes de Córdoba”.

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La diputada Carolina Zapata celebró la participación del gobernador y de los Consejeros Municipales de Juventudes para la radicación de este proyecto de ordenanza, para que puedan participar activamente, sesionar activamente.